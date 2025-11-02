Podcast vs. "heute-show": Sie gewinnen "Schlag den Star"

Ein spannender Showabend bei Schlag den Star endete mit einem Sensationssieg für das Team der "heute-show". Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster traten gegen die "Bratwurst und Baklava"-Podcast-Stars Bastian Bielendorfer (41) und Özcan Coşar an. Nach einem scheinbar uneinholbaren Rückstand von 0:45 Punkten schaffte das Satiriker-Duo das Comeback des Abends und sicherte sich in einem packenden Finale beim Spiel "Lochball" schließlich die 100.000 Euro Preisgeld. Moderator Matthias Opdenhövel (55) zeigte sich beeindruckt: "Das ist das größte Comeback, das es je bei 'Schlag den Star' gegeben hat!"

Zu Beginn der Show sah es allerdings nach einem klaren Durchmarsch für Bastian und Özcan aus. Schon beim ersten Spiel, als die Teilnehmer kickern mussten, zeigte sich Rivale Lutz wenig motiviert: "Ich hasse es", klagte der Satiriker. Während die Podcaster ein Spiel nach dem anderen gewannen, konnten ihre Gegner selbst beim beliebten Quiz "Blamieren oder kassieren" keine Punkte sammeln. Doch als der "Pärchenzaun" schließlich die ersten Zähler für die ZDF-Moderatoren brachte, drehte sich das Blatt schlagartig. "Das ist das Wunder von Köln! Jetzt geht die Show erst richtig los", jubelte der "Schlag den Star"-Kommentator Ron Ringguth (59).

Der entscheidende Moment kam um 01:53 Uhr, als das Finale die Nerven sämtlicher Beteiligten bis aufs Äußerste spannte. Beim "Lochball"-Matchball-Spiel behielten Lutz und Fabian die Oberhand und erzielten den Sieg. Die Zuschauer erlebten nicht nur eine unerwartete Wendung, sondern auch einen Augenblick Showgeschichte. Bastian und Özcan, die bereits 2023 im Spiel gegen The BossHoss "Schlag den Star"-Erfahrungen sammelten und erfolgreich gewannen, mussten sich ihren diesjährigen Rivalen geschlagen geben.

ProSieben / seven.One Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar und Lutz van der Horst und Fabian Köster bei "Schlag den Star"

ProSieben, Seven.One Die "Schlag den Star"-Kandidaten vom 1. November 2025

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel und die "Schlag den Star"-Sieger Lutz van der Horst und Fabian Köster, November 2025