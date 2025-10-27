Diese vier Männer duellieren sich bald bei "Schlag den Star"

Vier Männer, zwei Teams, ein Ziel: Am Samstag, dem 1. November, steigt bei Schlag den Star das seltene Duo-Duell – live ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream bei Joyn. Die "heute-show"-Reporter Fabian Köster und Lutz van der Horst (50) fordern die Comedy-Kumpels von "Bratwurst & Baklava" heraus: Bastian Bielendorfer (41) und Özcan Cosar (44). Moderator Matthias Opdenhövel (55) führt durch den 240-Minuten-Abend, an dem sich die Wortakrobaten und Studio-Spaßmacher in Spielen zwischen Tüftel-Quiz, Geschick und Kondition messen. Für Fabian und Lutz ist es die "Schlag den Star"-Premiere, während Bastian und Özcan bereits zu den Duo-Veteranen zählen – und genau daraus könnte die besondere Dynamik dieses Wettkampfs entstehen.

Die Ausgabe ist die 98. Runde der beliebten Spiel- und Quizshow, die in diesem Herbst gleich zwei Samstage in Serie bedient. Eine Woche zuvor, am 25. Oktober, ging es sportlich zu, danach steht nun der Spaßfaktor im Vordergrund. Bastian und Özcan haben 2023 schon einmal gemeinsam ein Duo-Duell gewonnen – damals gegen Alec Völkel (53) und Sascha Vollmer (53) von The Bosshoss. Nach dem Doppelpack legt das Format eine Pause ein: Ab 8. November übernimmt The Masked Singer die Samstagabende, bevor "Schlag den Star" am 20. Dezember mit Ausgabe 99 zurückkehrt. Zuschauer können die Show parallel auf Joyn streamen, wo es außerdem zahlreiche Highlights und vergangene Folgen gibt. Zur Einstimmung lief jüngst das Kräftemessen der Sportgrößen Jan Ullrich (51) und Sven Hannawald (50) – mit einem Sieg für den früheren Radprofi am Ende eines langen Abends.

Bastian Bielendorfer wurde 2010 durch einen Auftritt bei Wer wird Millionär? bekannt, als er humorvoll über sein Leben als Lehrerkind sprach – der Auftakt zu Büchern, Bühnenprogrammen und TV-Jobs von TV Total bis "Alle gegen Einen". Özcan Coşar, in Stuttgart geboren, brachte seine ersten Meriten als Deutscher Meister im Breakdance mit, bevor er ab 2008 mit Stand-up-Shows durchstartete. Beide verbindet heute der gemeinsame Podcast und die TV-Show "Bratwurst & Baklava". Fabian Köster und Lutz van der Horst prägen seit Jahren die "heute-show" mit spitzen Fragen und trockener Schlagfertigkeit. Fabian ist seit neun Jahren dabei, Lutz seit 16. Seit 2020 sind beide zudem in längeren "heute-show spezial"-Reportagen zu sehen, in denen sie Schwerpunktthemen mit satirischem Blick aufdröseln. Beste Voraussetzungen für schnelle Reaktionen, clevere Sprüche und eingespielte Teamarbeit am großen Samstagabend sind also gegeben.

Joyn / Steffen Z. Wolff Lutz van der Horst und Fabian Köster vs. Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer bei "Schlag den Star"

Getty Images Lutz van der Horst im Oktober 2019

Instagram / oezcancosar Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer