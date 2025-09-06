Jimi Blue scherzt bei "Schlag den Star" über das Preisgeld

In der beliebten Show Schlag den Star treten am Samstagabend Natascha Ochsenknecht (61) und ihr Sohn Wilson Gonzalez (35) gegen Verona Pooth (57) und ihren Sohn San Diego (21) im Kampf um ein Preisgeld von 100.000 Euro an. Der Abend ist gespickt mit humorvollen Momenten, vor allem durch den Moderator Matthias Opdenhövel (55). Während Franjo Pooth (56), Ehemann von Verona die Pooths anfeuert, versammeln sich mehrere Mitglieder der Ochsenknecht-Familie im Publikum. Darunter Nataschas Mutter Bärbel, Tochter Cheyenne (25) mit ihrem Ehemann Nino (30) und Jimi Blue (33). Mit einem kleinen Seitenhieb auf Jimis finanzielle Situation fragte Matthias diesen, ob im Falle eines Sieges seiner Familie das Preisgeld bei ihm bleiben würde. Jimi Blue reagierte darauf lachend: "Na, das bleibt dann bei mir", und sorgte damit für Gelächter im Publikum.

Doch nicht nur Jimi musste sich einem kleinen Scherz stellen, auch Franjo wurde ins Visier des Moderators genommen. Bei der Frage, wie sein Sohn Diego das Preisgeld investieren solle, falls er gewinne, antwortete Franjo, dass es eine schwere Entscheidung sei, aber er sicher sei, Diego würde in Immobilien investieren. Daraufhin scherzte Matthias und riet, lieber nicht in MP3-Player zu investieren – eine eindeutige Anspielung auf Franjos gescheiterte Geschäftsbeteiligung an der MP3-Firma Maxfield. Die fröhliche und lockere Atmosphäre zwischen den Teams und dem Moderator verleiht der Show zusätzlichen Unterhaltungswert.

Jimi, der als Schauspieler, Musiker und auch Reality-TV-Star bekannt ist, genießt es, Teil der berühmten Familie Ochsenknecht zu sein, die immer wieder in den Schlagzeilen steht. Trotz seiner Vergangenheit mit finanziellen Problemen, die durch seinen Schuldenberg Aufsehen erregten, scheint er sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Die Familie hält fest zusammen, und gerade Jimi zeigt mit seiner humorvollen Art, dass er trotz aller Widrigkeiten seinen Witz nicht verloren hat. Die Unterstützung seiner Familie, die bei Ereignissen wie "Schlag den Star" zusammenhält, unterstreicht die enge Bindung, die die Ochsenknechts haben.

IMAGO / APress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Matthias Opdenhövel, Moderator

Getty Images Diego,Verona und Franjo Pooth im Juni 2024

