Jan Ullrich oder Sven: Er holt den "Schlag den Star"-Sieg

Bei Schlag den Star kam es gestern zu einem spannenden Aufeinandertreffen zweier Sportgrößen: Der ehemalige Radprofi Jan Ullrich (51) trat gegen den früheren Skispringer Sven Hannawald (50) an. Jan spuckte gleich zu Beginn große Töne: "Sorry, Sven. Heute bist du bei der Null-Chancen-Tournee." Nach einem nervenaufreibenden Duell, das körperliche und geistige Höchstleistungen forderte, sollte er recht behalten. Jan konnte schließlich in der Nacht zum Sonntag den Sieg davontragen.

Zwischenzeitlich stand die Show jedoch auf der Kippe. Beim Spiel "Werfen-Titschen-Fangen", das draußen gespielt wurde, machte die Technik den Ex-Profisportlern und Moderator Matthias Opdenhövel (55) einen Strich durch die Rechnung. Kommentator Ron Ringguth (59) merkte plötzlich erschrocken an: "Unsere gesamten Systeme streiken gerade ein bisschen." Eine Anzeige, die die Punkte aufzeichnet? Pustekuchen – da musste sich Matthias selbst mit Papier und Stift an die Arbeit machen.

Jan darf sich also schlussendlich über einen prall gefüllten Geldkoffer mit 100.000 Euro freuen. Die TV-Show bot ihm eine Bühne, seine kämpferische Seite zu zeigen – ein Charakterzug, der ihn schon während seiner aktiven Zeit auszeichnete. In diesem Jahr hatte Jan jedoch mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Im Mai brachte ihn ein schwerer Radunfall ins Krankenhaus. Der einstige Tour-de-France-Sieger wurde beim Training von einem abbiegenden Autofahrer frontal erfasst. Mit geschätzten 25 bis 30 km/h prallte er gegen das Fahrzeug und erlitt unter anderem einen Schlüsselbeinbruch, gebrochene Rippen und einen eingefallenen Lungenflügel.

Joyn/Steffen Z. Wolff Jan Ullrich und Sven Hannawald bei "Schlag den Star"

Imago Jan Ullrich, 2023

Imago Sven Hannawald im April 2025