Dieses Promi-Duo hat "Schlag den Star" für sich entschieden

Am Samstagabend fand bei Schlag den Star ein spannender Wettkampf statt. Auf der einen Seite traten Natascha Ochsenknecht (61) und ihr Sohn Wilson Gonzalez (35) an, auf der anderen Seite Verona Pooth (57) und ihr Sohn San Diego (21). Moderiert wurde das Event von Matthias Opdenhövel (55), während Ron Ringguth (59) die Spiele kommentierte. Die Entscheidung fiel erst im 15. Spiel des Abends, einem Hütewerf-Wettbewerb. Letztlich triumphierten die Ochsenknechts und sicherten sich das Preisgeld von 100.000 Euro.

Während Verona und ihr Sohn Diego für ihren sportlichen Ehrgeiz und ihre Kondition bekannt sind, erwies sich das Team Ochsenknecht als zäh und taktisch versiert. Natascha hat über die Jahre hinweg mit ihrer Vielseitigkeit in der deutschen Fernsehlandschaft überzeugen können und zeigte auch am Samstagabend Kampfgeist, trotz einiger gesundheitlicher Probleme an ihren Beinen. Wilson brachte unter anderem seine Erfahrung aus Quizshows ein, was dem Team sicherlich zugutekam.

Hinter den Kulissen fand im Publikum eine kleine Familienfeier statt, bei der Franjo Pooth (56) seine Frau Verona und ihren Sohn unterstützte, während Cheyenne (25) und Jimi Blue (33) voller Begeisterung ihre Familie anfeuerten. Für einen humorvollen Moment im Publikum sorgte Jimi Blue, als er lachend auf die Frage reagierte, ob das Preisgeld bei einem Sieg in seinen Händen bleiben würde. Die Frage, ob der Gewinn tatsächlich an Jimi Blue geht, bleibt vorerst unbeantwortet.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Diego und Verona Pooth und Wilson Gonzales und Natascha Ochsenknecht

Anzeige Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht, März 2025

Anzeige