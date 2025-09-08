"Schlag den Star"-Sieg: Cheyenne ist stolz auf Ochsenknechts

Cheyenne Ochsenknecht (25) jubelt über den jüngsten Erfolg ihrer Familie bei der TV-Show Schlag den Star. Ihre Mutter Natascha (61) und ihr Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) traten am vergangenen Wochenende gegen Verona (57) und Diego Pooth (21) an und sicherten sich den Sieg. Als Belohnung winkt den beiden nun eine stolze Gewinnsumme von 100.000 Euro. Cheyenne drückte ihre Freude auf Instagram aus. "Leute, die haben das gerockt", schrieb sie voller Stolz und zollte besonders ihrer Mutter, die zuvor mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte, Respekt: "Ich weiß, du hörst es nicht gerne. Aber: Das mit 60 – Chapeau."

Cheyenne kommentierte weiter: "Wir haben das Studio auseinandergenommen, wir Ochsenknechts." Sie war jedoch auch von der Leistung der anderen Teilnehmer beeindruckt. "Ich muss sagen, beide Teams haben 1A gespielt", gestand sie großzügig. Cheyenne ließ zudem durchblicken, dass sie ein großer Fan der Show ist, aber bisher noch nie selbst angetreten sei und zwinkerte schelmisch in die Kamera mit den Worten, "noch nicht".

Für Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht war der Abend bei "Schlag den Star" ein echter Härtetest. Im Duell lieferten beide Teams ein packendes Match. Für Aufsehen sorgte außerdem ein Zwischenfall: Verona verletzte sich am Oberschenkel, kehrte jedoch entschlossen ins Spiel zurück und machte weiter. Trotz aller Dramatik stand für Cheyenne am Ende vor allem eines im Mittelpunkt – der Stolz auf den Zusammenhalt ihrer berühmten Familie.

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Oktober 2024

Getty Images Wilson Gonzalet, Natascha und Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im November 2022

IMAGO / Eventpress Verona Pooth und Diego Pooth, April 2024

