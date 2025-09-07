Diese Sportlegenden duellieren sich bei "Schlag den Star"

Bei der kommenden Ausgabe von Schlag den Star wird es ein aufregendes Aufeinandertreffen zweier Sportikonen geben. Ende Oktober stehen sich der ehemalige Radprofi Jan Ullrich (51) und die Skisprunglegende Sven Hannawald (50) im Duell gegenüber, das live auf ProSieben ausgestrahlt wird. Für Jan ist es der erste Auftritt in der beliebten Show. Sven hingegen feiert ein Comeback nach über zwölf Jahren. Der letzte Auftritt des Skispringers in der Sendung fand 2013 statt, bei dem er siegreich aus dem Wettkampf gegen einen Nicht-Promi hervorging.

Das Konzept von "Schlag den Star" bleibt unverändert. Die beiden Kontrahenten werden in bis zu 15 abwechslungsreichen Spielen gegeneinander antreten und dabei um das Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen. Moderiert wird die Show wie gewohnt von Matthias Opdenhövel (55), und Ron Ringguth (59) sorgt mit seiner humorvollen Kommentierung für die passenden Töne. Während Sven bereits Erfahrung mit der Show hat und in der Vergangenheit einen Nicht-Promi besiegen konnte, steht Jan vor einer neuen Herausforderung, die er mit seinem sportlichen Ehrgeiz in Angriff nehmen wird.

Zuletzt sorgte "Schlag den Star" mit einem besonderen Mutter-Sohn-Duell für Aufsehen, bei dem Natascha Ochsenknecht (61) und ihr Sohn Wilson Gonzalez (35) gegen Verona Pooth (57) und ihren Sohn Diego (21) antraten. Auch hier ging es um das gleiche Preisgeld. Im Verlauf der Show wurde das Publikum durch die Kommentare des Moderators Matthias Opdenhövel immer wieder zum Lachen gebracht, was die gesamte Atmosphäre auflockerte.

Imago "Schlag den Star"-Werbung, 2024

Imago Sven Hannawald im April 2025

Imago Jan Ullrich, 2023