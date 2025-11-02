Prinz William, Kate und die Kids sind endgültig umgezogen

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sind mit ihren drei Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) in ihr neues Zuhause, die Forest Lodge im Windsor Great Park, eingezogen. Der Umzug wurde laut The Telegraph noch während der Halbzeitferien der Kinder abgeschlossen, sodass die Familie nun in der restaurierten georgianischen Villa mit acht Schlafzimmern ankommen kann. Das Gebäude, ursprünglich im 18. Jahrhundert erbaut, bietet der Familie nicht nur mehr Platz als ihr vorheriges Heim, das Adelaide Cottage, sondern auch einen Neuanfang nach den schwierigen letzten Jahren. Die Villa liegt nur vier Meilen von ihrem bisherigen Wohnsitz entfernt und befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Lambrook School, die George, Charlotte und Louis besuchen.

Forest Lodge bietet nicht nur luxuriöse historische Details wie Marmorkamine und kunstvoll verzierte Deckengesimse, sondern wurde 2001 aufwendig renoviert. Der Prinz von Wales hat laut Berichten weitere notwendige Arbeiten aus eigener Tasche bezahlt, während für das neue Anwesen eine marktübliche Miete an das Crown Estate fällig wird. Für die Öffentlichkeit hat sich durch den königlichen Umzug jedoch etwas verändert: Ein Sicherheitsperimeter wurde um das Gelände gezogen, wodurch Bereiche des Windsor Great Park nun nicht mehr zugänglich sind – sehr zum Missfallen einiger Anwohner. Die Familie wird trotzdem auch in ihrem neuen Anwesen keine Angestellten im Haus wohnen lassen, was sie von traditionellen royalen Gewohnheiten abhebt.

Nach dem Umzug bleibt Kate vorerst mit den Kindern in Windsor. Derzeit bereitet sich William auf seine Reise nach Rio de Janeiro vor, wo er den Earthshot Prize verleihen wird. Die Entscheidung der Familie für ein ruhigeres Leben außerhalb Londons begann schon 2022, als sie in das beschaulichere Adelaide Cottage umzogen. Nach den letzten gesundheitlichen Herausforderungen, besonders Kates erfolgreicher Krebstherapie und König Charles III. (76) anhaltender Behandlung, scheint die Forest Lodge ein Ort für Ruhe und Stabilität zu werden. Die Nähe zu Kates Eltern sowie zur Lambrook School macht Windsor zum idealen Lebensmittelpunkt für die Familie.

Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Juli 2025

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder George, Louis und Charlotte, Mai 2025