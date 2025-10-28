Wegen Umzug: Prinz William reist ohne Kate nach Brasilien

Prinz William (43) reist Anfang November alleine nach Brasilien – ohne Prinzessin Kate (43) an seiner Seite. Der Thronfolger wird am 5. November in Rio de Janeiro die Earthshot Prize Awards moderieren und gemeinsam mit dem Preisrat die fünf diesjährigen Gewinner küren. Anschließend führt ihn die Reise weiter zur UN-Klimakonferenz nach Belém am 6. November, wie People berichtet. Kate bleibt währenddessen in Windsor bei den drei Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7). Sie kümmert sich in den Halbzeitferien um den Familienalltag und begleitet parallel einen großen Schritt: den Umzug aus dem Adelaide Cottage in die nahe gelegene Forest Lodge im Windsor Great Park.

Der Earthshot Prize sucht weltweit nach Lösungen mit dem größten Potenzial für den Umweltschutz. In diesem Jahr verstärkt Gisele Bündchen (45) den prominenten Preisrat, zu dem auch David Attenborough (99), Cate Blanchett (56), José Andrés und Ngozi Okonjo-Iweala zählen. Kate hatte die ersten beiden Verleihungen 2021 in London und 2022 in Boston begleitet, fehlte jedoch 2023 in Singapur – laut dem Magazin People wegen Schulprüfungen von George – und verpasste auch die Gala im vergangenen Jahr in Südafrika, als sie sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückzog. Dass William diesmal allein reist, fügt sich in Kates Fokus auf zu Hause: Sie setzt ihre Erholung nach der Bekanntgabe ihrer Remission fort und organisiert den anstehenden Umzug in das größere Acht-Zimmer-Haus.

Der Wechsel in die Forest Lodge gilt für die Wales-Familie als Neuanfang nach bewegten Jahren. Seit dem Einzug ins Adelaide Cottage im August 2022 mussten sie den Tod von Williams Großmutter Queen Elizabeth II. (†96) verkraften und zugleich mit den Krebsdiagnosen von Kate und König Charles (76) umgehen. William beschrieb die jüngste Zeit im Gespräch mit Eugene Levy in der Apple-TV-Reihe "The Reluctant Traveler" als "das härteste Jahr, das ich je hatte". Über die Belastungen sagte er: "Sorge oder Stress rund um die Familie überwältigt mich ziemlich", erklärte er dem Format.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2025

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder im Mai 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett im September 2025