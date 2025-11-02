Überraschung: Diese "Maxton Hall"-Figur wurde neu besetzt

Die Vorfreude steigt ins Unermessliche: Ab dem 7. November 2025 geht bei Prime Video die zweite Staffel von "Maxton Hall" an den Start – mit Harriet Herbig-Matten (22) als Ruby Bell und Damian Hardung (27) als James Beaufort zurück im Rampenlicht, aber mit einem unerwarteten Twist. Rubys Mutter bekommt ein neues Gesicht. Statt Julia-Maria Köhler verkörpert in den neuen Folgen Gina Henkel die Figur Helen Bell. Gedreht wurde mit einem runderneuerten Ensemble, das Amazon bereits vorab via Instagram und mit ersten Bildern präsentiert hat.

Die Erklärung: Julia-Maria stand für die Dreharbeiten von Staffel 2 zeitlich nicht zur Verfügung, daher übernimmt Gina, bekannt aus "Gut gegen Nordwind". Gleichzeitig stockt die Serie ihren Figurenkosmos auf. Dagny Dewath tritt als Ophelia Beaufort auf, die heimlich mit ihrer Schwester Cordelia in Kontakt geblieben ist und die Geschwister unterstützen will. Proschat Madani spielt Alice Campbell, die Ruby ein Oxford-Stipendium in Aussicht stellt, während Anna Lucia Gustmann als Assistentin May Clancey an ihrer Seite steht. Basil Eidenbenz (32) kommt als Frederick Ellington ins Spiel, Laura de Boer wird zu Mortimer Beauforts neuer Assistentin Julia Stevens, und Kiro Ebra mischt als High-Society-Mitglied Forest die Szene mit Alistair auf.

Auch die Rolle von Rubys Vater rückt wohl in Staffel zwei noch mehr in den Fokus. Martin Neuhaus, der Angus Bell spielt, betonte gegenüber Promiflash: "Als Familie, glaube ich, haben wir das große Glück, dass wir ein bisschen der Hafen sein dürfen. Das ist total schön. Und das mache ich auch sehr gerne. Das ist mir eine große Freude." Im Gespräch schwärmte der Darsteller außerdem über die Beziehung zu Serientochter Harriet: "Sie ist eine tolle Tochter. Ich meine, sie will mir einen Treppenlift kaufen." Damit machte er klar, dass es in Staffel zwei um weit mehr als Schulkonflikte geht – auch Herz, Humor und eine Extraportion Familienwärme ziehen in die Serie ein.

Imago Der Cast von "Maxton Hall", Oktober 2025

Imago Gina Henkel auf dem blauen Teppich zur Premiere von "Maxton Hall", Oktober 2025

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios James (Damian Hardung) und Ruby (Harriet Herbig-Matten) in "Maxton Hall", Staffel zwei

