Fans begeistert: Amazon zeigt gelöschte "Maxton Hall"-Szene

Fans von Maxton Hall dürfen sich über eine ganz besondere Überraschung freuen: Amazon Prime Video hat auf Instagram eine gelöschte Szene aus der vierten Folge der zweiten Staffel veröffentlicht. Der drei Minuten lange Clip, der den Titel "Haus Bell" trägt, bietet einen humorvollen Einblick in James' Besuch bei Rubys Familie. Während Ruby sich oben in ihrem Zimmer hektisch zurechtmacht, um einen guten Eindruck zu hinterlassen, wird der Elite-Schüler direkt im Wohnzimmer von ihren Eltern empfangen. Dabei läuft das erste Kennenlernen keineswegs reibungslos, denn der Millionärssohn ist sichtlich nervös und sorgt mit seinen unbeholfenen Antworten für ein wahres Comedy-Highlight.

Die ausgelassene Szene, die nicht in der finalen Schnittfassung der Folge enthalten war, hat die Fans begeistert. Mit einem Mix aus Situationskomik und charmantem Chaos bleibt James im Wohnzimmer allein auf sich gestellt, während der skeptische Papa Bell ihn mit kritischen Fragen auf die Probe stellt. Zuschauer kritisierten bereits auf mehreren Social-Media-Plattformen die Entscheidung, die Szene aus der Serienfolge zu entfernen. Ein Kommentar unter dem Clip lautet: "Es ist ehrlich gesagt ein Verbrechen, dass dies geschnitten wurde, es ist Comedy-Gold." Trotz der Kritik freuen sich viele über die nachträgliche Veröffentlichung – ein perfektes Geschenk für eingefleischte Fans.

Für die Drehbuchadaption von Mona Kastens Bestseller "Save You" wurde die Handlung an vielen Stellen eng am Originalbuch gehalten, doch manche Szenen bleiben bekanntermaßen auf der Strecke. In der beliebten Romanvorlage wird James' Besuch bei Rubys Familie detailliert geschildert, inklusive eines gemeinsamen Essens und eines lustigen Brettspiels mit den Bells. Fans schätzen diese neuen Einblicke in die Serienfassung, da sie nicht nur witzige Momente liefern, sondern auch die Entwicklung der chaotischen Beziehung greifbarer machen. Für alle, die gespannt auf mehr Szenen des erfolgreichen Amazon-Hits warten: Die fünfte Folge erscheint am 21. November 2025 auf Prime Video.

Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) mit ihrer Familie und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall"

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios James (Damian Hardung) und Ruby (Harriet Herbig-Matten) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Imago Der Cast von "Maxton Hall", Oktober 2025