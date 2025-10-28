So wichtig ist Rubys Familie in "Maxton Hall" Staffel zwei

Martin Neuhaus, der in der Serie "Maxton Hall" die Rolle des Angus Bell, Rubys Vater, verkörpert, sprach bei der Premiere von Staffel zwei kürzlich über die Bedeutung seiner Rolle in den kommenden Folgen. Gegenüber Promiflash erklärte der Schauspieler: "Als Familie, glaube ich, haben wir das große Glück, dass wir ein bisschen der Hafen sein dürfen. Das ist total schön. Und das mache ich auch sehr gerne. Das ist mir eine große Freude." Sein Bild vom sicheren Hafen lässt erahnen, dass Rubys Entscheidungen und Konflikte nicht nur in der Schule, sondern eben auch am Esstisch, im Wohnzimmer und im vertrauten Kreis verhandelt werden.

Konkreter wurde es jedoch, als Martin über die Dynamik mit seiner Serientochter sprach. Der Darsteller betonte, wie herzlich die Verbindung zwischen Angus und Ruby angelegt ist und dass genau diese Wärme in den neuen Folgen stärker nach vorne rücke. Im Interview schwärmte er: "Sie ist eine tolle Tochter. Ich meine, sie will mir einen Treppenlift kaufen." Mit einem Augenzwinkern machte er klar, wie liebevoll die Beziehung in der Serie gezeichnet ist und dass zwischen Strenge und Spaß viel Platz für Emotionen bleibt.

Dass es mit "Maxton Hall" in eine zweite Runde gehen würde, verkündete der Streamingdienst bereits Mitte letzten Jahres. Für viele Fans war diese Nachricht ein Grund zur Begeisterung. "Oh mein Gott, das hat mir den Tag gerettet", schrieb ein Fan auf der offiziellen deutschen Instagram-Seite von Prime Video. Auch sonst überschlug sich die Community vor Freude: "Ich kann es kaum erwarten!" und "Bitte macht mehr Folgen! Sechs Folgen sind zu wenig", hieß es immer wieder in den Kommentaren.

Anzeige Anzeige

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei

Anzeige Anzeige

Imago Martin Neuhaus bei der Premiere der 2. Staffel von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns"

Anzeige Anzeige

Imago Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere von Staffel zwei