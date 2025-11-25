Harriet Herbig-Matten brauchte Therapie vor "Maxton Hall"

Harriet Herbig-Matten (22), bekannt durch ihre Rolle der Ruby Bell in der Amazon-Erfolgsserie Maxton Hall, gab kürzlich überraschende Einblicke in die Herausforderungen am Set. Im Podcast-Format "Deutschland3000" berichtete Harriet, dass die Intensität am Set sie zeitweise überwältigt habe – besonders in Momenten mit Co-Star Damian Hardung (27): "Manchmal, sobald cut war, sind wir beide ans andere Ende gelaufen und haben nicht miteinander geredet, und es war so eine krasse Energie. Aber das ist wahrscheinlich auch gut für das Produkt." Das große Finale von Staffel 2 folgt am 28. November 2025 bei Amazon Prime Video.

Die Schauspielerin erklärte, dass sie in Staffel 2 bewusster an Grenzen gedacht und Mechanismen entwickelt habe, um aus belastenden Emotionen schneller herauszufinden. "Für die 2. Staffel habe ich mich aber auch sehr lang darauf vorbereitet, durch Coaching und auch Therapie, mich von dieser Emotion zu trennen", sagte sie im Gespräch. Trotz der herausfordernden Dynamik vor der Kamera habe Damian ihr bei sensiblen Szenen geholfen und für Sicherheit gesorgt. Kritische Stimmen zur auf der Leinwand als toxisch empfundenen Beziehung zwischen Ruby und James nehme sie ernst, und sie habe sich vor den neuen Folgen intensiv mit den Einwänden beschäftigt.

Abseits der harten Drehrealität zeigen kleine Details, wie sich das Duo privat eingegroovt hat. Harriet erzählte bereits, dass das erste Kennenlernen nicht reibungslos war und sie Damian anfangs falsch einschätzte. Inzwischen wirkt die Zusammenarbeit eingespielt: Am Set greifen Routinen, bei emotionalen Szenen wird klar abgesprochen, wo Nähe beginnt und wo sie endet. Die Schauspielerin beschreibt, dass feste Rituale helfen, nach intensiven Drehtagen abzuschalten – vom gemeinsamen Lachen zwischen den Takes bis zu klaren Pausen. Für Fans bedeutet das: Die Chemie auf dem Bildschirm lebt von Vertrauen hinter der Kamera, und Harriet schützt dieses Fundament heute konsequenter, als sie es zu Beginn der Serie tat.

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios James (Damian Hardung) und Ruby (Harriet Herbig-Matten) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Getty Images Harriet Herbig-Matten, November 2024

Getty Images Schauspieler Damian Hardung, 75. Berlinale im Februar 2025