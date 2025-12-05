"Maxton Hall" Staffel 2 verschweigt dramatischen Buch-Twist

Die zweite Staffel von Maxton Hall – Die Welt zwischen uns liefert zum Finale auf Amazon Prime Video einen saftigen Cliffhanger – verschweigt aber gleich zwei entscheidende Buchkapitel. In den veröffentlichten Folgen der neuen Season geraten Ruby, gespielt von Harriet Herbig-Matten (22), und James, gespielt von Damian Hardung (27), an der elitären Maxton Hall in einen Strudel aus Vorwürfen und Suspendierungen. Ausgelöst wird alles durch ein kompromittierendes Foto, das Ruby mit Lehrer Graham Sutton zeigt – aufgenommen bei einer Schulfeier. Die Schulleitung um Lexington und Mortimer Beaufort reagiert hart: Ruby wird suspendiert, Graham abgeführt und die Zukunft der beiden steht auf dem Spiel. Wer hinter der Intrige steckt und wie die Wahrheit ans Licht kommt, lässt die Serie offen – und genau hier weicht sie massiv von der Romanvorlage ab.

In Mona Kastens Buch "Save You" erfahren die Leser am Ende nämlich mehr: Dort kommt heraus, dass James die brisanten Fotos von Ruby und Graham ganz zu Beginn gemacht hat – als Druckmittel, lange bevor er sich in Ruby verliebte. Veröffentlicht wurden die manipulierten Aufnahmen letztlich von Cyril in enger Absprache mit Mortimer, um Ruby und Graham zu schaden. Ein weiterer Unterschied: Graham wird im Roman nicht verhaftet, sondern lediglich suspendiert und unter Druck gesetzt, sich fernzuhalten. Außerdem blendet die Serie einen Epilog aus, in dem Rubys Schwester Ember und James' Freund Wren bereits eine heimliche Beziehung beginnen – eine Dynamik, die die kommenden Folgen zusätzlich auflädt.

Kurz nach dem Finale der zweiten Staffel konnten die Fans aufatmen: Der Streaming-Dienst verkündete auf Instagram, dass die Dreharbeiten zur dritten und letzten Staffel bereits abgeschlossen waren. "Ruby und James' Geschichte ist noch längst nicht vorbei. 'Maxton Hall'-Staffel drei ist offiziell abgedreht", hieß es in dem Post. Einen genauen Starttermin gibt es zwar noch nicht, doch spätestens im Frühjahr oder Sommer 2026 sollen die neuen Folgen erscheinen. Erste Fotos vom Set zeigten Harriet und Damian in den historischen Gängen der Schule sowie den Rest des Casts beim Dreh im Grünen.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios / Gordon Muehle Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere von Staffel zwei

Anzeige