Spoiler: So dramatisch endet zweite "Maxton Hall"-Staffel

Die zweite Staffel der Amazon-Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" endete am 28. November mit einem dramatischen Finale, das die Fans bis zur nächsten Staffel in Atem halten dürfte. Im Mittelpunkt der letzten Folge stehen manipulierte Fotos, auf denen es den Anschein hat, als hätte Ruby Bell eine Affäre mit einem Lehrer. In Wirklichkeit verheimlicht jedoch Lydia ihre Beziehung zu Graham. Die Bilder haben massive Auswirkungen: Rubys Stipendium für Oxford gerät in Gefahr, und ihre Mutter verliert sogar ihren Job. Gleichzeitig wird Graham verhaftet, was Lydia emotional zusammenbrechen lässt. Wie sich die Situation weiterentwickelt, bleibt unklar, da die Staffel offen endet.

Wichtige Handlungsstränge zogen sich durch die gesamte Staffel, bevor es zu diesem Höhepunkt kam. Bereits in den ersten Folgen musste Ruby nicht nur den Kontakt zu James Beaufort überdenken, sondern sich auch auf ein ehrgeiziges Schulprojekt konzentrieren. Zwischendurch sorgt Lydia für Aufsehen, als sie von ihrer Schwangerschaft mit Zwillingen erfährt. Die Spenden-Aktion, an der Ruby und James beteiligt sind, führt schließlich trotz unerwarteter Probleme zu einem Erfolg. Doch die Machtspiele von James’ Vater Mortimer lassen weder die aufkeimende Romanze zwischen Ruby und James noch James’ Bemühungen, eigenständig zu werden, unberührt. Intrigen und Konflikte begleiten die Charaktere bis zum Staffelfinale.

Die Serie basiert auf der Bestseller-Trilogie von Mona Kasten, deren dritter Band, "Save Us", als Vorlage für die zweite Staffel diente. Die Chemie zwischen Ruby und James, dargestellt von Harriet Herbig-Matten (22) und Damian Hardung (27), trägt die Serie und wird von den Fans gefeiert. Die bestätigte dritte Staffel wird zeigen, ob die beiden ihre Differenzen überwinden können und wie sich Rubys berufliche und persönliche Zukunft gestaltet. Unter den Fans der Serie sorgt vor allem die Frage, ob die manipulierten Fotos enttarnt werden, für zahlreiche Spekulationen – eine Geschichte, die bis zur Fortsetzung für reichlich Gesprächsstoff sorgen dürfte.

Amazon MGM Studios / Gordon Muehle Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei.

Imago Der Cast von "Maxton Hall", Oktober 2025

Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) mit ihrer Familie und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall"