Brisanter Fehler? Razzia bei Nick Reiner wohl ohne Beschluss

Das LAPD hat nach dem tragischen Tod seiner Eltern Nick Reiners (32) Hotelzimmer durchsucht – jedoch offenbar ohne einen gültigen Durchsuchungsbefehl. Laut TMZ geschah die Aktion in den frühen Morgenstunden des vergangenen Montags im Pierside Santa Monica Hotel. Ein Ermittler tauchte dort gegen ein Uhr nachts auf und erklärte dem Personal, er führe eine Wohlfahrtsüberprüfung durch. Gleichzeitig äußerte er jedoch den Verdacht, dass der 32-Jährige möglicherweise in ein Gewaltverbrechen verwickelt sei und Spuren in dem Zimmer beseitigt haben könnte. Ein Hotelangestellter bestätigte später, Blutspuren im Badezimmer und auf den Bettlaken gefunden zu haben.

Die rechtlichen Bedingungen dieser Durchsuchung stehen nun stark in der Kritik. Wie das Magazin berichtet, gebe es keine Hinweise darauf, dass ein richterlicher Durchsuchungsbefehl ausgestellt wurde. Genau das könnte später im Prozess entscheidend sein. Nicks Verteidigung würde in einem solchen Szenario vermutlich argumentieren, dass jegliche Beweise aus der Hotelraumsuche als unzulässig eingestuft werden müssten. Der Ermittler hatte nur die Möglichkeit, ohne einen formellen Beschluss zu handeln, wenn es sich tatsächlich um eine reine Wohlfahrtsüberprüfung gehandelt hätte. Doch sobald die Suche auf strafrechtlich relevante Beweise ausgerichtet war, wäre ein Durchsuchungsbefehl unerlässlich gewesen.

Nicks rechtlicher Beistand dürfte dieses Vorgehen mit Sicherheit im Detail überprüfen. Wie ABC7 News berichtet, bestätigte Star-Anwalt Alan Jackson am Dienstag vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles, dass er den Drehbuchautoren vertritt. Der Strafverteidiger konnte zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Details nennen, das Vorgehen der Polizei dürfte in seiner Verteidigungsstrategie aber nun eine zentrale Rolle spielen. Der Sohn des verstorbenen Starregisseurs Rob Reiner (†78) sitzt weiter ohne Kaution in Haft und sieht sich in Los Angeles mit schwerwiegenden Anklagepunkten konfrontiert. Der Staatsanwalt Nathan Hochman erklärte laut dem Portal: "Es geht um zweimal Mord ersten Grades. Die Höchststrafe wäre lebenslange Haft ohne Bewährung oder sogar die Todesstrafe."

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

Instagram / michelereiner Rob und Michele Reiner mit ihren Kindern Jake, Nick und Romy

