Eva Longoria schaut mit Liebe auf ihre Vergangenheit zurück

Eva Longoria (50) blickt zurück und zieht ein klares Fazit: Sie bereut weder die harten Jahre zu Beginn ihrer Karriere noch ihre gescheiterten Ehen. In einem neuen Interview mit The Sun erklärt die Schauspielerin, sie liebe den Weg, den sie gegangen sei, mit allen Höhen und Tiefen. "Ich habe meinen Kampf geliebt. Ich habe es geliebt, als ich nach Hollywood gezogen bin und nur sechs Dollar auf meinem Bankkonto hatte. Ich liebe meine Misserfolge – denn genau dort wächst und lernt man", betont sie. Ihr Durchbruch gelang ihr mit der Rolle der Gabrielle Solis in Desperate Housewives, die sie zum internationalen Star machte.

Auch ihre romantische Vergangenheit nimmt Eva an, trotz zweier geschiedener Ehen. Sie war von 2002 bis 2004 mit Schauspieler Tyler Christopher verheiratet und heiratete später den Basketballspieler Tony Parker (43). Diese Ehe endete nach dem Fund zahlreicher Textnachrichten einer anderen Frau im Jahr 2011. Rückblickend betont Eva jedoch, dass sie nichts von alledem ändern würde. "Ich würde meinem jüngeren Ich keinen Rat geben. Ich würde nicht sagen: 'Heirate diesen Typen nicht' oder 'Pass bei dieser Abzweigung auf'. Ich will meine Fehler nicht korrigieren. Ich liebe den Weg, den ich gegangen bin – mit all seinen Löchern und Unebenheiten", so die 50-Jährige.

Heute konzentriert sich die Produzentin auf ihr Familienleben mit José Bastón, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist – und auf ein Miteinander ohne Konkurrenzdenken. "Er bringt mich zum Lachen, und er ist ein wirklich guter Partner, und er unterstützt mich in allem, was ich tue. Ich unterstütze ihn in allem, was er tut. Wir konkurrieren nicht um Aufmerksamkeit oder Spotlight", erzählte Eva im Gespräch mit der Daily Mail. Das Paar teilt sich die Erziehung seines siebenjährigen Sohnes Santiago und lebt mittlerweile in ihrem Haus in Marbella, Spanien, weit weg vom Rampenlicht Hollywoods.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bestimage Eva Longoria, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Christian Ender Eva Longoria, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria und José Bastón mit ihrem Sohn Santiago