Eva Longoria im Tüllkleid: Glamour-Auftritt in Monaco

Eva Longoria (50) sorgte bei der Global Gift Gala in Monaco für Aufsehen. Die Schauspielerin erschien laut Daily Mail in einem glamourösen, mit funkelnden Edelsteinen verzierten Tüllkleid, das ihre Figur perfekt zur Geltung brachte. Mit einem tiefen Ausschnitt und einem halbtransparenten Rock setzte sie modische Akzente und zog alle Blicke auf sich. Die 50-Jährige posierte strahlend auf dem roten Teppich an der Seite des französischen Models Baptiste Giabiconi (35), der in einem eleganten marineblauen Anzug mit weißem Unterhemd und auffälligen Diamantketten glänzte. Mit dabei waren auch Mitglieder des monegassischen Fürstenhauses, wie Alexandre Grimaldi-Coste (22) und Stéphanie Grimaldi (60), die das Event ebenfalls mit ihrer Anwesenheit bereicherten.

Die Gala bot einen Abend voller Glanz und Glamour, bei dem Eva nicht nur Baptiste, sondern auch die französische Sängerin Vitaa herzlich begrüßte. Die beiden Damen tauschten auf dem roten Teppich eine innige Umarmung aus. Baptiste, der von der Modeikone Karl Lagerfeld (†85) entdeckt wurde und dessen enger Vertrauter war, erinnerte mit seiner charmanten Präsenz an vergangene Glanzzeiten der Modewelt. Die Anwesenheit der Royals, darunter auch Fürst Albert II. (67), verlieh dem Abend eine zusätzliche Note von Eleganz und Exklusivität. Zusammen feierten die Gäste für den guten Zweck und machten die mit Stars gespickte Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Im Privatleben von Eva läuft es ebenfalls hervorragend. Seit neun Jahren ist sie mit ihrem Ehemann José Bastón verheiratet, mit dem sie den siebenjährigen Sohn Santiago hat. Das Paar lebt mittlerweile in Spanien, wo sie sich dafür entschieden haben, abseits des Trubels Hollywoods einen ruhigeren Lebensstil zu führen. Eva betonte in Interviews immer wieder, wie sehr sie und José sich gegenseitig unterstützen, ohne dabei um Aufmerksamkeit zu konkurrieren. Ihr Mann, der das Rampenlicht meidet, bleibt diskret im Hintergrund und überlässt Eva die Bühne. "Er hasst Instagram, aber er liebt es, wenn ich auf dem roten Teppich bin", verriet die Schauspielerin kürzlich in einem Interview und bewies damit, dass ihre Beziehung auf gegenseitigem Respekt basiert.

Getty Images Eva Longoria im Oktober 2025 in Monaco

Getty Images Eva Longoria und Baptiste Giabiconi im Oktober 2025 in Monaco

Getty Images Eva Longoria und Vitaa im Oktober 2025 in Monaco