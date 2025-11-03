Filmbär Paddington startet auf der großen Bühne durch

Ein Hauch von Magie eroberte das Savoy Theatre im Londoner West End, als Paddington Bär am Samstagabend sein Bühnen-Debüt feierte. In "Paddington The Musical" erlebte das Publikum einen unvergesslichen Moment, als der liebenswerte Bär unter tosendem Applaus und Jubel enthüllt wurde. Mit seinem roten Hut und treuherzigen braunen Augen verzauberte er die rund 1100 Zuschauer – darunter viele Kinder mit ihren eigenen Plüsch-Paddingtons. Die Produktion basiert auf den beliebten Büchern von Michael Bond und den Studiocanal-Verfilmungen und ist derzeit bereits bis Oktober kommenden Jahres buchbar.

Schauspielerin Arti Shah bringt Paddington direkt auf die Bühne, während James Hameed dem pelzigen Helden seine Stimme und seinen Gesang verleiht. Auch bekannte Namen wie Bonnie Langford und Teddy Kempner bereichern die Inszenierung, die mit ihren farbenfrohen Kulissen, lebendigen Liedern und liebevollem Humor begeistert. Getragen wird das Musical von einem kreativen Team unter der Leitung von Tom Fletcher (40), unterstützt von Autorin Jessica Swale und Regisseur Luke Sheppard. Besonders beeindruckend ist die Technik, die Paddington dank einer ausgeklügelten Kombination aus Kostüm und Puppenspiel zum Leben erweckt und Kinder wie Erwachsene gleichermaßen in ihren Bann zieht.

Die Faszination rund um Paddington reicht weit zurück. Seit seiner Schöpfung im Jahr 1958 hat der charmante Bär Generationen begeistert. Seine Geschichte begann nicht nur in den Kinderbüchern, sondern entwickelte sich weiter in erfolgreichen Filmen, TV-Serien und sogar einem unvergleichlichen Auftritt an der Seite der Queen bei ihrem Thronjubiläum. Mit seinem unerschütterlichen Optimismus, seiner Höflichkeit und seiner Liebe zu Marmeladensandwiches steht Paddington für Werte wie Freundlichkeit und Toleranz – eine Botschaft, die zeitlos und universell ist und im Musical mit dem Zitat "Kindness isn't ever complicated" (Freundlichkeit ist niemals kompliziert) perfekt eingefangen wird.

Getty Images Paddington Bear bei der Weltpremiere von "Paddington in Peru" in Leicester Square, London

Getty Images Paddington Bär bei den Pride of Britain Awards 2024 im Grosvenor House Hotel in London

Express Newspapers, Getty Images Kinderbuchautor Michael Bond im Jahr 1981