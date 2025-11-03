Freundschaft am Filmset: Amanda Seyfried lobt Sydney Sweeney

Amanda Seyfried (39) hat auf dem SCAD Savannah Film Festival am 27. Oktober offen über ihren Co-Star Sydney Sweeney (28) gesprochen und schwärmte in höchsten Tönen von der Schauspielerin. Im Interview mit dem Magazin People bezeichnete Amanda die Euphoria-Darstellerin als "wunderschön und lustig" und betonte die enge Verbindung, die die beiden seit den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "The Housemaid" aufgebaut haben. Zusätzlich erzählte Amanda, dass beide den Film lieben und sich in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe austauschen. Die Schauspielerinnen promoten den psychologischen Thriller derzeit gemeinsam, während ihre jeweils eigenen unabhängigen Filmprojekte am selben Tag und nur wenige Stunden auseinander Premiere feiern.

In "The Housemaid", einer Adaption des gleichnamigen Romans von Freida McFadden aus dem Jahr 2022, spielen Amanda und Sydney konträre Rollen: Amanda ist als wohlhabende Hausfrau Nina zu sehen, während Sydney die Rolle der live-in Hausangestellten Millie übernimmt. Laut Erin Westerman von der Lionsgate Motion Picture Group seien die beiden perfekt besetzt für die gegensätzlichen Rollen. Die beiden seien, so Erin gegenüber People, "mysteriös, nuanciert und unglaublich gut darin, Figuren zu werden, die nicht sofort alles preisgeben". Der Film, unter der Regie von Paul Feig, wird am 19. Dezember 2025 in die Kinos kommen und auch Brandon Sklenar (35) sowie Michele Morrone (35) in weiteren Rollen präsentieren.

Abseits von "The Housemaid" ist Amanda derzeit auch mit der Promotion ihres Films "The Testament of Ann Lee" beschäftigt, für den sie sogar auf Botox verzichtete. Der Film erzählt die Geschichte der Gründerin der religiösen Shaker-Bewegung und spiegelt eine bewegende Zeit der amerikanischen Geschichte wider. Sydney wiederum spielt die Hauptrolle in "Christy", einem Biopic über die frühere Boxprofi Christy Martin. Trotz der intensiven Dreharbeiten haben die beiden Schauspielerinnen eine enge und wertschätzende Freundschaft entwickelt. Für Amanda ist Sydney inzwischen jemand, mit dem sie nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat gerne Zeit verbringt.

Amanda Seyfried in New York, März 2025

Amanda Seyfried und Sydney Sweeney beim SCAD Savannah Film Festival in Georgia

Amanda Seyfried, 2024

