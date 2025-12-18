Amanda Seyfried startet mit Power in neuen Lebensabschnitt

Amanda Seyfried (40) hat sich zu ihrem neuen Lebensabschnitt geäußert, nachdem sie kürzlich ihren 40. Geburtstag gefeiert hat. Bei der Premiere ihres Films "The Testament of Ann Lee" am 14. Dezember in Hollywood sprach die Schauspielerin exklusiv mit Us Weekly über die kommende Dekade: "Es sieht schweißtreibend aus. Es sieht weniger voller Selbstverurteilung aus. Es sieht in vielerlei Hinsicht gesünder aus, emotional, hoffentlich." Amanda betonte zudem, wie wichtig es ihr sei, im Moment zu leben, und verriet, dass sie diesen wichtigen Meilenstein mit engen Freunden in New York City gefeiert hat. Neben der Premiere promotet Amanda aktuell auch ihren Film "The Housemaid", der nur wenige Tage später, am 19. Dezember, in die Kinos kommt.

Das vergangene Jahr war eines der intensivsten für die Schauspielerin, die nicht nur in zwei großen Projekten mitwirkte, sondern auch den Spagat zwischen Beruf und Familie meistern musste. Besonders stolz ist sie auf ihre Rolle in "The Testament of Ann Lee", einem Film über die Anführerin der Shaker, Ann Lee, der ab dem 25. Dezember zu sehen sein wird. Amanda verriet, dass ihre Arbeit an diesem Projekt sie nicht nur als Schauspielerin, sondern vor allem als Musikerin sehr inspiriert habe: "Es hat meine Beziehung zur Musik komplett revolutioniert." Gleichzeitig warnt sie Buchfans des Thrillers "The Housemaid", den Roman nicht vor der Filmadaption zu lesen, um sich die überraschenden Wendungen nicht vorab zu verderben.

Amanda, die mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski (49) zwei Kinder hat, gab offen zu, dass es derzeit eine große Herausforderung sei, ihre zahlreichen beruflichen Verpflichtungen und das Familienleben unter einen Hut zu bringen. "Das ist das meiste, was ich je mit zwei Kindern gearbeitet habe", gestand sie. Um den Stress zu bewältigen, setzt die Schauspielerin auf ihre engen Freundschaften, mit denen sie regelmäßig Ausflüge unternimmt. Diese Beziehungen, die weit in ihre Jugend zurückreichen, geben ihr den nötigen Halt inmitten ihres hektischen Alltags. "Es ist so schön, diese Freundschaften zu haben", sagte sie und betonte, wie wichtig solche Verbindungen gerade in turbulenten Zeiten seien.

Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Testament of Ann Lee"

Getty Images Thomas Sadoski und Amanda Seyfried, April 2019 in New York City

Getty Images Schauspielerin Amanda Seyfried bei den Joy Awards 2025