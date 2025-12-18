Sydney Sweeney und Scooter Braun turteln auf Premierenparty

Hollywood-Premiere mit Herzklopfen: In Los Angeles feierten Sydney Sweeney (28) und Amanda Seyfried (40) am Dienstagabend die erste große Vorstellung ihres neuen Thrillers "The Housemaid" – und sorgten für Blitzlichtgewitter. Später verlegten die Filmstars den Abend ins angesagte Tao. Sydney tauchte dort mit Scooter Braun (44) an ihrer Seite auf, wie ein Video auf X zeigt. In dem Clip sind die Schauspielerin und der Manager eng umschlungen zu sehen. Die Euphoria-Bekanntheit lächelt ihre Begleitung verliebt an, während sie sich angeregt unterhalten.

Bislang haben Sydney und Scooter ihre Liebe noch nicht bestätigt, doch sie wurden in mehreren Städten bei Dates erwischt. Vor einigen Wochen zeigten sich der Serienstar und der Unternehmer bereits innig bei einem Spaziergang in New York. Laut Insidern führen die beiden eine ernsthafte Beziehung. "Scooter und Sydney sind auf einem guten Weg, und zwischen ihnen läuft es großartig. Sie führen eine feste Beziehung, und es ist ernst", plauderte eine Quelle Anfang Dezember gegenüber People aus.

Die beiden Turteltauben gerieten zuletzt beide unabhängig voneinander in Negativschlagzeilen. Scooter fiel aufgrund seiner Verwicklung in den Verkauf von Taylor Swifts (36) Musikkatalog auf, woraufhin er von Swifties boykottiert wurde. Sydney war ihrerseits Teil einer kontroversen Werbekampagne, der die Glorifizierung von Eugenik vorgeworfen wurde. Aus diesem Grund machte sich das Netz zu Beginn über ihre Beziehung lustig. Laut ET fanden beide die heftigen Reaktionen "überzogen".

Sydney Sweeney und Scooter Braun

Amanda Seyfried und Sydney Sweeney bei der LA-Premiere von "The Housemaid"

Scooter Braun, ehemaliger Musikmanager