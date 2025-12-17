Amanda Seyfried spürt Beschützerinstinkt für Sydney Sweeney

Amanda Seyfried (40) hat in einem Interview mit Who What Wear über ihre Schauspielkollegin Sydney Sweeney (28) gesprochen und dabei ihr Mitgefühl für die Euphoria-Darstellerin geäußert. Die beiden Frauen standen für den kommenden Thriller "The Housemaid" gemeinsam vor der Kamera, der am 19. Dezember in die Kinos kommt. Amanda erklärte, dass Sydney einem Druck ausgesetzt sei, den sie selbst in jungen Jahren nie erleben musste. "Sie hat ein Rampenlicht, das ich nie hatte und nie wollte", erklärte Amanda und fügte hinzu, dass sie sich trotz Sydneys Stärke und Unabhängigkeit beschützend ihr gegenüber fühle.

Das Duo teilte auch Einblicke in ihre Zusammenarbeit und die schnell gewachsene Freundschaft am Set. In einem Interview mit People erzählte Sydney liebevoll, wie Amanda ihr in diesem Jahr neue Perspektiven eröffnet habe. Ein besonderer Moment: Sydney bewahrt ein Polaroid-Foto der beiden in ihrem Handy auf. "Das ist aus der Zeit am Set. Ich habe es seitdem nicht herausgenommen", sagte sie zu Amanda, die gerührt darauf antwortete: "Das macht mich so glücklich. Ich muss dir jetzt einen Glücksbringer von meiner Farm schicken." Amanda nutzte zudem die Zeit während des Drehs, um Sydney mit Ratschlägen zur Seite zu stehen. "Ich wusste, dass sie es schätzt, aber ich habe ihr auch gesagt: 'Nimm nicht alles zu ernst'", scherzte sie.

Privat teilen die beiden Schauspielerinnen neben ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei offenbar ähnliche Lebenserfahrungen, die zu ihrer Bindung beigetragen haben. Amanda, die selbst früh mit Ruhm konfrontiert war, erzählte, wie schwierig sie sich eine Karriere in Sydneys Alter mit dem heutigen Social-Media-Druck vorstellt. Sie zeigte sich beeindruckt davon, wie souverän Sydney damit umgeht und dass sie, trotz aller Haltung in der Öffentlichkeit, kluge Karriereentscheidungen trifft. "Sie wird sicher einen Platz als Schauspielerin finden, der ihr gerecht wird, auch wenn das Drumherum oft ablenkt", sagte Amanda.

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney beim SCAD Savannah Film Festival in Georgia

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid"

Getty Images Schauspielerin Amanda Seyfried bei den Joy Awards 2025