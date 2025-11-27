Rechtsdrama um Villa: Katy Perry fordert mehrere Millionen

Katy Perry (41) zieht die Schrauben im jahrelangen Rechtsstreit um ihre Montecito-Villa an und fordert fast fünf Millionen Dollar Schadenersatz. In einem am 21. November eingereichten Schriftsatz verlangt die Sängerin vom früheren Eigentümer Carl Westcott insgesamt knapp vier Millionen Euro – berechnet aus entgangenem Mietwert und notwendigen Reparaturen am Anwesen. Der Konflikt dreht sich um die Villa in Montecito nahe Santa Barbara, die Katy 2020 gemeinsam mit Orlando Bloom (48) gekauft hatte. Ein Richter hatte ihr im Mai 2024 das Eigentum zugesprochen. Bereits im August sagte die Musikerin per Zoom vor einem Gericht in Los Angeles aus und erklärte zur Frage, was sie von dem Verfahren erwarte: "Gerechtigkeit", berichtete People.

Der Unternehmer und Gründer von 1-800-Flowers hält jedoch dagegen: Er behauptet, Katy schulde ihm noch fünf Millionen Euro vom Kaufpreis der 13-Millionen-Immobilie, da bislang nur knapp 8 Millionen gezahlt worden seien; nach Abzug von Reparaturen veranschlagt seine Seite noch knapp 5 Millionen Euro. Das Anwesen aus den 1930er-Jahren liegt auf rund 2,5 Acres, bietet acht Schlafzimmer, elf Bäder, Infinity-Pool, Jacuzzi, Außenkamin, Küche im Freien und ein Gästehaus mit Meerblick. Das Wall Street Journal berichtete, dass der Richter im Frühjahr "keine überzeugenden Beweise" für Westcotts behauptete Entscheidungsunfähigkeit sah.

Privat hat sich bei der "California Gurls"-Interpretin ebenfalls viel bewegt. People bestätigte, dass Katy und Orlando ihre Verlobung im Juni gelöst haben und ihre Beziehung nach neun gemeinsamen Jahren beendet ist. Die beiden konzentrieren sich laut einem gemeinsamen Statement nun auf die gemeinsame Elternschaft ihrer Tochter Daisy und wollen als Familie weiterhin zusammen auftreten, wenn es um ihr Kind geht. Abseits des Blitzlichtgewitters meidet Katy in der Regel ausführliche Einblicke in ihr Zuhause. Wenn sie über Familie spricht, betont die Sängerin häufig Routinen und Stabilität – Werte, die sie nach eigenen Worten auch Daisy vermitteln möchte.

Getty Images Katy Perry bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

Imago Katy Perry nach dem Blue-Origin-Flug im April 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024