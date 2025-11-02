Offiziell: Katy Perry bestätigt Beziehung zu Justin Trudeau

Nach vielen Spekulationen und Andeutungen hat Katy Perry (41) nun endlich für Klarheit gesorgt. Während eines Konzerts in Prag am vergangenen Donnerstag bestätigte die Sängerin ihre neue Beziehung. Auslöser dafür war das Schild eines Fans, mit der Bitte, ihn zu heiraten. "Nein! Ich bin mit jemand anderem zusammen, um Himmels willen!", rief der Star daraufhin ins Publikum – festgehalten auf einem TikTok-Video. Damit bestätigt sich, was schon eine Weile vermutet wird: Die "Firework"-Interpretin ist mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (53) zusammen.

In jüngster Vergangenheit häuften sich die Hinweise, dass die Gerüchte um Katy und Justin stimmen. An ihrem 41. Geburtstag vor wenigen Tagen teilte Katy ein Video auf Instagram, auf dem auch der 53-Jährige zu sehen war. Justin hingegen postete an Halloween ein Foto seines humorvollen Kostüms auf Social Media. Er verkleidete sich als Hai – Nutzer vermuteten eine Anspielung auf Katys unvergessenen Super-Bowl-Auftritt im Jahr 2015, bei dem die Sängerin mit tanzenden Haien auf der Bühne performte.

Während die Beziehung der beiden noch frisch ist, scheinen sie sich viel Zeit füreinander zu nehmen. Katy und Justin werden von Bekannten als gut harmonierendes Paar beschrieben. Laut Berichten lachen sie viel und reden über alles, was ihre Beziehung sehr ausgeglichen und leicht erscheinen lässt. Der ehemalige kanadische Premierminister soll völlig verliebt in den Popstar sein, wie Insider gegenüber Page Six berichten: "Er ist regelrecht verrückt nach ihr und hält sie für die perfekte Frau." Ihre Trennung von Ex Orlando Bloom, mit dem sie sich Tochter Daisy teilt, machte Katy vergangenen Juni öffentlich. Justin und seine Ex Sophie Grégoire Trudeau (50) trennten sich bereits im Jahr 2023.

