Justin Trudeau und Katy Perry schmieden wohl Feiertagspläne

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) wollen die Feiertage offenbar nicht getrennt verbringen: Nach Informationen einer Quelle aus dem Umfeld der Sängerin schmiedet das frisch verliebte Duo bereits "Pläne für die Feiertage" – das berichtete das Magazin People. Während die Musikerin weiterhin mit ihrer "Lifetimes"-Tour unterwegs ist, plant sie den ersehnten Jahresendspurt mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister. Wo genau sich die beiden sehen wollen, bleibt offen. Klar ist aber: Katy und Justin halten seit Monaten eng zusammen und finden immer wieder Zeit füreinander.

Das ungleiche Paar, das verschiedene Hintergründe und Lebenswege vereint, ließ erstmals im Juli Gerüchte um seine Beziehung aufkommen, nachdem es gemeinsam in Montreal gesichtet wurde. Im Oktober machten die beiden ihre Romanze bei einer Feier zu Katys Geburtstag in Paris offiziell. Justin, der in diesem Jahr sowohl das Ende seiner Ehe mit Sophie Grégoire als auch seinen Rücktritt als kanadischer Premierminister verkraften musste, soll aufgeblüht sein. Laut Insidern genießt er die Zeit mit Katy sehr, besonders da sie eine entspannte und humorvolle Seite in sein Leben bringt.

Überraschungen gehören bei Katy nicht nur auf der Bühne zu ihrem Repertoire. Bereits bei einem Konzert im letzten Monat sprach sie unverblümt über ihre neue Beziehung – ein deutliches Signal, dass sie offen und ehrlich zu ihrem Liebesglück steht. Katy und Justin verbindet offenbar eine besondere Chemie, die auch ihre Leidenschaft für grundlegende Werte wie Familie und Zwischenmenschliches umfasst. Mit Justin hat Katy offenbar jemanden gefunden, der sie inspiriert und unterstützt. Das Paar soll viele Gemeinsamkeiten teilen, darunter auch eine Vorliebe für guten Humor und französische Kulinarik. So verwundert es nicht, dass sie bereits ihre erste gemeinsame Festtagszeit planen.

Anzeige Anzeige

Imago, Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry

Anzeige Anzeige

Imago Justin Trudeau diskutiert in Montreal mit Wirtschaftsvertretern bei einem Runden Tisch, 7. März 2025

Anzeige Anzeige

Imago Katy Perry nach dem Blue-Origin-Flug im April 2025