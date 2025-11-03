Kühl? So war Prinz Williams Verhältnis zu seinen Großeltern

Prinz William (43) hat in der Sendung "The Reluctant Traveler" auf Apple TV über die besondere Entwicklung seines Verhältnisses zu seinen Großeltern, Queen Elizabeth II. (†96) und Prinz Philip (†99), gesprochen. Im Gespräch mit Moderator Eugene Levy (78) gab der britische Thronfolger Einblicke in seine Kindheit und seine Bindung zu der verstorbenen Monarchin und ihrem Ehemann. Während die Beziehung in jüngeren Jahren vor allem durch formale Distanz geprägt war, entwickelte sich über die Jahre ein immer herzlicheres Verhältnis. "Meine Großeltern gehörten einer anderen Generation an. Ich glaube, als wir jünger waren, war es schwieriger, so ein enges Verhältnis zu haben, weil es recht formell war, aber je älter sie wurden und je älter ich wurde, desto herzlicher wurde es", verriet William. Besonders die Lebensjahre seiner Großeltern in ihren Achtzigern hätten eine Veränderung mit sich gebracht, "als sie sich etwas entspannten".

In dem Gespräch gewährte William zudem seltene persönliche Einblicke in die Herausforderungen seiner royalen Rolle und seine Einstellung zu den künftigen Aufgaben als König. Schon als Kind erlebte er die Strenge und den Druck des königlichen Lebens, empfindet dies jedoch mittlerweile nicht mehr als belastend. "Ich fühle mich nicht zu überwältigt. Jetzt jedenfalls nicht, als ich jünger war, ja, da gab es Momente, die einen überwältigt haben [...]", erklärte er und fügte hinzu, dass er die Verantwortung mit der Zeit und dem Alter besser verstehe.

Seine Tochter Prinzessin Charlotte (10) dürfte den Royal wohl immer an seine Großmutter erinnern. Vor drei Monaten rückte im britischen Königshaus nämlich besonders Prinzessin Charlotte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mit ihrem kurzen, aber charmanten Auftritt in einem Geburtstagsvideo für ihren Bruder George eroberte die Tochter von William und Kate die Herzen der Fans. Das Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde, zeigte die drei Geschwister beim fröhlichen Spielen im Garten. Für großes Aufsehen sorgte vor allem Charlottes verblüffende Ähnlichkeit zu ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth. "Charlotte sieht wirklich aus wie die Queen", schrieb ein begeisterter Fan. Ein anderer ergänzte: "Ich sehe in Prinzessin Charlotte die verstorbene Königin." Auch in ihrer Mimik und ihrem Lächeln entdeckten viele Royal-Beobachter Parallelen nicht nur zur Queen, sondern auch zu ihrer Großmutter Diana und der legendären Queen Mum (†101).

Getty Images Prinz William besucht die RAF Benson in Benson, England

Getty Images Prinz William und Queen Elizabeth II.

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate