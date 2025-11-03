Max Mutzke fühlte sich nach seiner Trennung "zerrissen"

Max Mutzke (44) hat über die schwierige Zeit nach seiner Trennung im Jahr 2016 gesprochen. Nach 17 gemeinsamen Jahren entschieden sich der Sänger und seine damalige Partnerin Nazu, die Beziehung zu beenden. Die beiden verbindet nicht nur eine lange gemeinsame Vergangenheit, sondern auch vier Kinder, die aus ihrer Partnerschaft hervorgegangen sind, wie er gegenüber RTL verriet. "Diese Trennung, die war natürlich schrecklich – zwei Jahre war das der Horror. Das hat mich zerrissen, das hat sie zerrissen, das hat die Kinder zerrissen," sagte der Musiker offen über die harte Phase nach dem Beziehungsende.

Trotz des schmerzhaften Bruchs betonen Max und Nazu bis heute den respektvollen Umgang miteinander. Bereits damals sei ihnen bewusst gewesen, dass sie sich zwar als Paar trennen müssten, aber den Kontakt zueinander nicht ganz abbrechen würden. "Wir haben damals schon gesagt, wir werden uns nicht trennen, im Sinne von: Wir werden uns nicht menschlich trennen," erklärte Max gegenüber RTL. Er fügte hinzu: "Weil wir beide uns so lange kennen und so sehr lieben, dass wir gesagt haben, das wird nie weggehen. Aber wir können nicht mehr als Paar zusammen sein."

Die Worte des Sängers zeigen, dass trotz des Auseinandergehens viel Wertschätzung und Verbundenheit geblieben sind. Max, der durch seinen musikalischen Erfolg und seine sanfte Ausstrahlung bekannt geworden ist, spricht selten über private Themen. Doch wenn er es tut, beeindruckt er mit seiner Ehrlichkeit und Reife. Besonders die Beziehung zu seinen Kindern und der respektvolle Umgang mit Nazu scheinen ihm wichtig zu sein. Für seine Fans ist er nicht nur ein talentierter Musiker, sondern auch ein Mensch, der zeigt, wie man mit persönlichen Rückschlägen umgehen kann, ohne das Gute daran zu verlieren.

Getty Images Max Mutzke beim Deutschen Radiopreis in Hamburg im Jahr 2018

Getty Images Max Mutzke 2017 in Köln

Getty Images Sänger Max Mutzke

