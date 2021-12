Max Mutzke (40) kann seinem Lebenslauf eine ganz neue Erfahrung hinzufügen! Im Rahmen seiner Musikkarriere stand der beliebte Sänger auch schon oft vor der Kamera: So begeisterte er im Jahr 2019 als Astronaut bei The Masked Singer und saß im Jahr darauf auch im Rateteam. 2004 nahm der "Welt hinter Glas"-Interpret am Eurovision Song Contest Teil und 2020 dann am #FreeESC. Auch an Formaten wie Schlag den Star hat er sich schon versucht. Doch das hat er zuvor noch nie gemacht: Max hat bald einen Auftritt in der Daily Unter uns!

Wie der Sender RTL berichtet, können sich die Zuschauer auf eine ganze besondere Ausgabe am 30. Dezember freuen: Max wird sich selbst spielen – und auf der Dachterrasse der Schillerallee performen! Das Ganze ist ein Geschenk für Cecilia (Carina Koller, 25), die an Silvester Geburtstag hat und deshalb von ihren Freunden und Mitbewohnern mit einem Privatkonzert überrascht wird.

Wie war es für Max, am Set einer Soap zu arbeiten? "Das war wirklich eine spezielle Erfahrung!", freute er sich im Interview nach den Dreharbeiten. Weiter schilderte der Sänger: "Lustigerweise hatte ich die ganze Zeit, als ich über das Set gelaufen bin, das Gefühl: 'Hey, ich kann doch hier nicht in fremde Schlafzimmer gehen, das ist doch total asozial!' Wenn du da drin stehst, hast du nämlich wirklich das Gefühl, du bist wirklich in einem echt belebten Raum." Werdet ihr euch die Folge mit Max anschauen? Stimmt ab!

Instagram / max_mutzke_official Max Mutzke im April 2020

Instagram / max_mutzke_official Sänger Max Mutzke

Instagram / max_mutzke_official Max Mutzke, Sänger

