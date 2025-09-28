Sänger Max Mutzke schwärmt von seiner Patchwork-Großfamilie

Max Mutzke (44) hat kürzlich einen besonderen Einblick in sein Familienleben gegeben. Mit seiner Patchwork-Familie, bestehend aus zehn Personen, reiste der 44-jährige Sänger nach Portugal und genoss dort eine harmonische Zeit. In der Sendung "DAS!" sprach Max darüber, wie sich diese einzigartige Familienkonstellation zusammensetzt: Aus seiner ersten Ehe mit Nazu stammen vier Kinder, während aus der aktuellen Beziehung ein weiteres Kind hervorgegangen ist. Hinzu kommen die Kinder der Partner seiner ehemaligen Frau und seiner jetzigen Partnerin. "Es macht unglaublich viel Spaß", schwärmte der Musiker. Am glücklichsten sei er, wenn alle dabei seien und niemand fehle.

Die Beziehung zu seiner Ex-Frau Nazu beschreibt Max als außergewöhnlich gut. Die beiden sind eng befreundet und stehen in täglichem Kontakt. Er betont, wie wichtig es ihnen ist, für ihre Kinder zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. "Die Kinder haben gemerkt, wenn sie was Tolles erzählen, was sie erlebt haben mit der Mama, dann freut sich der Papa. Und umgekehrt genauso", erzählte der fünffache Vater stolz. Für die Kinder sei das ein großer Zugewinn gewesen, da sie gespürt hätten, dass Liebe und Respekt in ihrer Familie im Mittelpunkt stehen. Auch die Kinder seiner Partnerin bezeichnet Max liebevoll als "Bonuskinder", die das Leben bereichern würden.

Für Max symbolisiert Familie bedingungslosen Zusammenhalt und Liebe, unabhängig von biologischen Verbindungen. Er sieht jedes Kind als wertvollen Teil des Ganzen, der einen eigenen, wichtigen Platz in der Familie einnimmt. Den Begriff "Lieblingskind" lehnt er strikt ab und unterstreicht, wie entscheidend es ist, jedem Kind das Gefühl von Zugehörigkeit und Wertschätzung zu geben. Mit diesen Werten gelingt es dem Sänger, seine Patchwork-Familie mit Herz und Harmonie zu lenken – eine beeindruckende Balance zwischen Vergangenheit, Gegenwart und der Freude am gemeinsamen Leben.

Getty Images Max Mutzke beim Deutschen Radiopreis 2018

Getty Images Max Mutzke 2017 in Köln

Thomas Lohnes/Getty Images Max Mutzke, Musiker