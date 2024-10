Sänger Max Mutzke spricht über prägendes Familienschicksal

Sänger Max Mutzke (43) spricht in seiner Biografie "So viel mehr" erstmals ausführlich über das tragische Schicksal seiner Mutter Inge. In dem neu erschienenen Buch schildert er, wie seine Mutter jahrelang gegen ihre Alkoholabhängigkeit kämpfte und schließlich im November 2013 im Alter von 61 Jahren den Kampf gegen die Sucht verlor. Obwohl es ihm schwerfiel, diesen Abschnitt seines Lebens öffentlich zu machen, war es ihm wichtig, ihrer Geschichte Raum zu geben und ihren Kampf zu würdigen. "Meine Mutter war schwer krank. Sie verfiel dem Alkohol und konnte sich nie davon befreien", erklärt Max offen.

Des Weiteren thematisiert der Sänger die schwierige Zeit, die er und seine Familie damals durchlebten. "Es ist schlimm, die eigene Mutter viele Jahre im aussichtslosen und unfairen Kampf gegen den Alkoholismus erleben zu müssen", gesteht er sich in dem Buch ein. Umso wichtiger ist es für den 43-Jährigen, sich auch an die sorgenfreien Zeiten mit seiner geliebten Mutter zurückzuerinnern: "Vor allem als sie noch gesund war, habe ich sie als fantastische Mutter erlebt. Aber auch später, als die Krankheit sie schon fest im Schwitzkasten hielt, gab es neben den hoffnungslosen viele großartige Momente mit ihr." Im November 2013 endete Max' gemeinsame Zeit mit seiner Mutter: Er fand sie apathisch auf dem Sofa liegend vor und brachte sie ins Krankenhaus, doch sie verstarb wenige Tage später. "Wir Geschwister und mein Vater standen um ihr Bett, als sie aufhörte zu atmen", erinnert sich Max an den schweren Verlust.

Max, der durch seinen Sieg beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2004 bekannt wurde, schätzt heute die Nähe zu seiner Familie umso mehr. Aufgewachsen im Schwarzwald lebt er heute mit seiner Frau in seiner Heimatregion und ist selbst Vater von vier Kindern. Wie er im vergangenen Jahr im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur erzählte, seien ihm in seinem Familienleben besonders das Bewahren von Ritualen ein Anliegen. "Wir haben im Auto immer Hörbücher angemacht oder Kinderlieder gesungen. Das lieben die Kinder. Man kann auch Autofahrten ritualisieren", betonte der "Can't Wait Until Tonight"-Interpret.

ProSieben Max Mutzke bei "Die Unschlagbaren"

Getty Images Max Mutzke 2017 in Köln

