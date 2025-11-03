Padma Lakshmi über turbulente Teenagerjahre ihrer Tochter

Padma Lakshmi (55) hat in einem Gespräch mit dem Magazin People Einblicke in die Herausforderungen und Freuden gegeben, ihre Tochter Krishna in den Teenagerjahren zu begleiten. Die Künstlerin beschreibt die Beziehung der beiden als eng und offen, erwähnt aber auch, dass diese "nicht ohne Turbulenzen" sei. "Die Persönlichkeit von Teenagern verändert sich buchstäblich von Tag zu Tag", sagte sie und fügte lachend hinzu, dass Krishna oft von Besuchen bei ihrem Vater wie eine "andere Person" zurückkomme. Obwohl die beiden manchmal aneinandergeraten, stehen sie in einem ehrlichen Austausch miteinander, der Padma Hoffnung gibt, dass die enge Bindung bestehen bleibt.

In einem gemeinsamen Interview mit Vogue India sprach die 15-jährige Krishna über ihre Visionen für die Zukunft. Sie äußerte, als Schauspielerin und Musikerin ernst genommen werden zu wollen und sich von dem Spitznamen "Littlehands" zu emanzipieren, den ihre Mutter liebevoll für sie verwendet. "Ich möchte etwas tun, das mich so repräsentiert, wie ich gerade bin, und nicht als 'Littlehands', denn meine Hände sind nicht mehr so klein." Dieser Wunsch, eine eigene Identität jenseits des Prominentenstatus ihrer Mutter aufzubauen, zeigt, wie sehr sich Krishna nach Eigenständigkeit sehnt.

Auf Instagram teilt Padma regelmäßig emotionale Einblicke in ihr Leben mit Krishna. Zu Krishnas 15. Geburtstag im Februar postete die stolze Mutter eine Serie von Fotos und Videos der letzten Jahre – darunter eine Aufnahme von Krishna als Kind vor einem Geburtstagskuchen und ein aktuelleres Bild beim Anschneiden eines weiteren Kuchens. Auch ihr Liebesleben sorgte immer wieder für Aufsehen. Erst war ihre Hochzeit mit dem 23 Jahre älteren Schriftsteller Salman Rushdie kritisiert worden, und weil sie zwei Jahre nach der Trennung mit ihrem neuen Mann Adam Dell eine Tochter bekam, geriet sie ebenfalls ins Kreuzfeuer.

Getty Images Padma Lakshmi im Januar 2024

Instagram / padmalakshmi Padma Lakshmi und ihre Tochter Krishna, Oktober 2025

Getty Images Salman Rushdie und Padma Lakshmi im Jahr 2006