Peter Andre gewährt ehrlichen Einblick in Demenz seiner Mama

Peter Andre (52) hat in einer emotionalen Nachricht ein weiteres trauriges Update zum Gesundheitszustand seiner Mutter Thea gegeben, die sowohl mit Parkinson als auch Alzheimer kämpft. Der Sänger berichtet, dass seine Mutter zunehmend mit Sprachproblemen zu kämpfen hat. In seiner Kolumne für das Magazin new! schreibt Peter: "Es zerreißt mir täglich das Herz, wenn ich an sie denke, mit ihr spreche oder sie sehe. Es ist ein wirklich grausamer Kampf." Besonders schwierig sei für ihn, dass er in Großbritannien lebt, während seine Eltern in Australien wohnen. Die räumliche Distanz und die Unfähigkeit, präsent zu sein, belasten ihn enorm.

Erst vor Kurzem feierten Thea und ihr Mann Savvas ihren 70. Hochzeitstag, ein besonderer Moment, der jedoch von der Krankheit überschattet wurde. Das Paar erhielt zu diesem Anlass eine Nachricht von König Charles (76), doch Thea konnte sich kaum äußern. Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich Peter dankbar, dass seine Eltern dieses Jubiläum genießen konnten: "Ich liebe sie so sehr und bete, dass sie das weiß." Kürzlich reiste der 52-Jährige nach Australien, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Dabei hielt er rührende Momente mit seiner Mutter in Fotos und Videos fest und schrieb: "Worte sind nicht immer notwendig."

Für Peter war die Familie stets von großer Bedeutung. Neben seiner musikalischen Karriere ist er bekannt für seinen Einsatz für seine Lieben. Mit seiner Frau Emily MacDonagh lebt er in Großbritannien und zieht dort ihre gemeinsamen Kinder auf, sowie seine älteren Kinder aus einer früheren Beziehung. Auch in sozialen Medien teilt Peter oft Einblicke in den Alltag mit seiner Familie, sei es im heimischen Umfeld oder während seiner Reisen nach Australien. Diese Verbindung zu seinen Wurzeln und insbesondere zu seinen Eltern zeigt, wie eng sein Herz mit ihnen verbunden bleibt, selbst wenn die Umstände schwer zu ertragen sind.

Getty Images Peter Andre, Sänger

Instagram / peterandre Peter Andre und seine Mutter Thea

