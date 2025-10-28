Katie Price: Ex-Mann Peter soll Beziehung inszeniert haben

Katie Price (47) hat in einer Live-Show neue Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Peter Andre (52) erhoben. Der Reality-TV-Star behauptet, E-Mails gefunden zu haben, aus denen hervorgeht, dass Peter von seinem Manager dazu gedrängt worden sei, sie während der gemeinsamen Teilnahme an der Show "I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!" (die australische Version des Dschungelcamps) 2004 ins Visier zu nehmen. Laut Katie sei ihm konkret geraten worden: "Wenn du dich an Jordan hältst, wird sie deine Karriere machen." Jordan war damals Katies Künstlername. Diese Behauptung äußerte Katie während eines gemeinsamen Auftritts mit ihrer Kollegin Kerry Katona (45) in der Show "An Evening with Katie Price & Kerry Katona".

Parallel dazu hat ein alter Dschungel-Clip aus "I’m A Celebrity" erneut im Netz für Diskussionen gesorgt. In dem Ausschnitt sieht man Peter angeblich Katie dazu auffordern, eine gemeinsame Szene im Swimmingpool zu inszenieren, um länger in der Sendung bleiben zu können. Katie, die sich in dem Video skeptisch über Peters Vorschlag äußert, spricht später über ihre Zweifel an seinen Absichten. "Ich fühle, dass er sich nur mit uns abgibt, um in der Show zu bleiben", sagte sie damals einer Mitbewohnerin. Der Clip, der zuletzt wieder geteilt wurde, wird von Kommentatoren mit gemischten Gefühlen betrachtet. Weder Peter noch seine damalige Managerin haben sich bisher zu den Anschuldigungen geäußert.

Zwischen Katie und Peter, die als eines der bekanntesten Reality-TV-Paare Großbritanniens gefeiert wurden, herrscht seit ihrer Trennung 2009 nach vier Jahren Ehe eine angespannte Beziehung. Mit Tochter Princess und Sohn Junior verbinden sie zwei gemeinsame Kinder, doch öffentlich wurden oft Streitigkeiten und gegenseitige Vorwürfe ausgetragen. Princess sprach kürzlich offen über die Herausforderungen, mit Eltern aufzuwachsen, die "einander nicht mögen". Und auch Katies Mama äußerte sich bereits öffentlich zu der schwierigen Beziehung. Peters Leben nahm nach der Trennung eine andere Wendung, als er 2015 Emily MacDonagh heiratete und drei weitere Kinder bekam. Katie hingegen betonte einst, dass Peter ihre große Liebe war und sie die Entscheidung zur Trennung nie selbst getroffen habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price und Peter Andre

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Andre und Katie Price im März 2008