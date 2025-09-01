"Schwimmen beibringen": Stichelt Peter Andre gegen Ex Katie?

Peter Andre (52) hat in seiner wöchentlichen Kolumne im New! Magazine eine Aussage fallen lassen, die als subtiler Seitenhieb gegen seine Ex-Frau Katie Price (47) gewertet werden könnte. "Man muss Kindern beibringen, zu schwimmen", schrieb der Sänger in einem Vergleich darüber, wie man Kinder auf das Leben vorbereitet. Katie und Peter, die von 2005 bis 2009 verheiratet waren, führen seit Monaten einen öffentlichen Streit um die Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder Junior (20) und Princess (18). Während Katie Peter zuletzt vorwarf, sie von den Karriereplänen der Kinder auszuschließen, stellte dieser klar, dass die beiden seit 2018 in seiner Obhut leben.

In derselben Kolumne sprach Peter auch über eine aktuelle Dokumentation von Stacey Dooley. Dabei reflektierte er generell über die Herausforderungen der Elternschaft und betonte, wie wichtig ein offenes Gespräch mit Kindern sei. "Einfach nur Ratschläge geben reicht nicht aus", erklärte er. Kurz zuvor hatte Peter zudem in einem Instagram-Post betont, dass er sich nach Jahren des Schweigens nun gegen "wiederholte Lügen" seiner Ex-Frau wehren wolle. Unter Verweis auf gerichtliche Entscheidungen aus der Vergangenheit wies er Behauptungen zurück und kündigte an, sich weiteren Anschuldigungen in den kommenden Monaten aktiv zu widmen.

Katie hingegen zeigt sich gelassen. Laut einem Sprecher wünscht sie sich keinen "Schlagabtausch" in der Öffentlichkeit und verweist die Diskussionen an ihre Anwälte, berichtet Mirror. Das Verhältnis des einstigen Paares, das zunächst durch Reality-TV zu einer der bekanntesten Promi-Ehen Großbritanniens wurde, scheint inzwischen unwiderruflich zerrüttet. Neben ihren gemeinsamen Kindern hat Katie drei weitere Kinder aus anderen Beziehungen, während Peter mit seiner heutigen Ehefrau Emily MacDonagh drei weitere Kinder großzieht. Öffentlich betont er, wie wichtig ihm das Wohl sämtlicher Kinder ist.

Getty Images Peter Andre und Katie Price im März 2008

Getty Images Junior Andre, Princess Andre und Peter Andre im Mai 2025

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit