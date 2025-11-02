Luxus auf Zypern: Peter Andre teilt Familienfotos aus Urlaub

Peter Andre (52) genießt mit seiner Familie derzeit eine wohlverdiente Auszeit unter der Sonne Zyperns. Der Sänger hat sich gemeinsam mit seiner Ehefrau Emily und den Kindern Princess, Junior und Theo auf den Weg in das Asimina Suites Hotel gemacht. Auch Juniors Freundin Jasmine Orr begleitet die Familie und fügt sich harmonisch in die Riege der Urlauber ein. Einmal mehr gewährte Peter Einblicke in die fröhliche Truppe über Instagram, wo er Schnappschüsse von gemeinsamen Pooltagen und eleganten Abendessen teilte. Dazu schreibt er: "Immer wieder tolle Erinnerungen" und versah den Post mit einem Herz-Emoji. Dabei wurden die Blicke nicht nur durch das strahlende Urlaubsgrinsen, sondern auch die modischen Auftritte am Abend eingefangen.

Während Princess und Junior durch stilvolle Outfits auffielen, beeindruckte Emily in verschiedenen schicken Kleidern und Jasmine zog in strahlendem Weiß die Blicke auf sich. Überall mit dabei war der kleine Theo, dessen Gesicht zum Schutz seiner Privatsphäre mit einem Emoji bedeckt wurde. Für zusätzliche Begeisterung sorgt bei den Fans Princess' Ankündigung auf Instagram, dass ihre erfolgreiche ITV2-Reality-Show "The Princess Diaries" um zwei weitere Staffeln verlängert wird. Offen bleibt die Frage nach dem Verbleib von Peters und Emilys beiden Töchtern, die sie neben Theo noch gemeinsam haben. Amelia, 11 und Arabella, 1,5 Jahre alt, tauchen auf den Bildern zumindest nicht auf.

Die ereignisreiche Zeit spiegelt auch die enge Verbundenheit innerhalb der Patchwork-Familie wider, die sich in der Vergangenheit durch herausfordernde Momente navigieren musste. Peter und seine Ex Katie Price (47), die Mutter von Princess und Junior, geraten immer wieder aneinander. "An Princess' 18. Geburtstag (...) hatte sie eine Party, zu der ich nicht gehen durfte, weil Pete nicht im selben Raum wie ich sein wollte, da ich seine Ex bin.“, erzählt Katie. Die Konflikte zwischen den Elternteilen, bei denen es auch schon zu öffentlichen Auseinandersetzungen kam, scheinen der Harmonie jedoch im Moment keinen Abbruch zu tun.

Getty Images Peter Andre, Sänger und Schauspieler

Instagram / peterandre Peter Andre mit Familie auf Zypern

Instagram / peterandre Peter André und Familie im Urlaub auf Zypern