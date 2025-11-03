Sängerin Vicky Leandros trauert um verstorbenen Vater (†102)

Vicky Leandros (73) hat ihren geliebten Vater Leo Leandros verloren. Wie die Sängerin gegenüber Bild bestätigte, ist der Musiker im Alter von 102 Jahren friedlich eingeschlafen. "Mein Vater hat mich großgezogen, hat meine Karriere begleitet und mich unterstützt. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Ich bin froh, dass er ein langes, erfülltes Leben haben durfte", erklärte sie im Gespräch mit dem Blatt. Leo Leandros, der zuletzt in Griechenland lebte, wird im kleinen Kreis in Pefki auf der Insel Euböa beigesetzt.

Leo Leandros, der mit bürgerlichem Namen Leandros Papathanasiou hieß, blickte auf ein bewegtes Leben und eine beeindruckende Karriere zurück. Zunächst schien er in die Fußstapfen seines Vaters, eines Universitätsprofessors, zu treten und begann ein Jurastudium. Doch das Schicksal hatte andere Pläne: Er wurde Radiostar und baute sich später in Deutschland eine Karriere als Schlagersänger auf. Dort legte er schließlich den Grundstein für die Musikkarriere seiner Tochter. 1972 wurde er durch den gemeinsamen Erfolg beim Eurovision Song Contest mit "Après toi" entscheidend Teil von Vickys größtem Triumph.

Die Bindung zwischen Vicky und ihrem Vater war nicht nur familiär, sondern auch künstlerisch geprägt. Nachdem Vicky, die zunächst in Griechenland aufwuchs, 1958 zu ihren Eltern nach Deutschland kam, war es Leo, der ihr Talent erkannte. Obwohl er anfangs skeptisch war, unterstützte er ihren musikalischen Traum und wurde ihr Manager und Produzent. Abseits von Vickys Karriere arbeitete Leo Leandros mit anderen Größen wie Demis Roussos und Julio Iglesias (82) zusammen. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in seiner Heimat Griechenland, wo er nun seine letzte Ruhe finden wird.

Imago Vicky Leandros mit ihrem Vater Leo Leandros Papathanasiou bei "Willkommen bei Carmen Nebel", 29.10.2005

Imago Vicky Leandros mit ihrem Vater Leo Leandros Papathanasiou bei "Willkommen bei Carmen Nebel", 2005

