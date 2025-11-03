Schlagersängerin Isi Glück erinnert sich an Amok-Alarm

Schlagersängerin Isabel Glück, besser bekannt als "Isi", hat ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Jugend offenbart. Am 31. August 2010, an ihrem dritten Berufsschultag am Regionalen Bildungszentrum Steinburg in Itzehoe, erlebte sie hautnah einen Amok-Alarm: "Es wurde auch ein Code genannt, den unser Lehrer sofort verstand." Ein Mitschüler hatte eine Schreckschusspistole aufs Schulgelände mitgebracht, was zu einem Großeinsatz der Polizei führte. Polizeiwagen und ein Hubschrauber rasten herbei, und schwer bewaffnete SEK-Beamte durchsuchten das Gebäude. Isi, die damals unter ihrem bürgerlichen Namen Isabel Gülck bekannt war, erinnerte sich im Gespräch mit der Bild-Zeitung an die Angst in ihrem Klassenzimmer: "Wir haben uns sofort unter den Tischen verschanzt, lagen auf dem Boden und hatten Angst. Viele haben geweint."

iPhones und Co. hatte zu dieser Zeit keiner ihrer Mitschüler. "Wir wussten nicht, was los ist." Entwarnung kam erst später, als sich herausstellte, dass der Mitschüler die Waffe mitgebracht hatte, um sich angeblich vor einer anderen Gruppe zu schützen. Ein geplanter Amoklauf lag nicht vor, doch der Ausnahmezustand und die beklemmenden Minuten des Wartens haben bei Isi bis heute Spuren hinterlassen. Noch heute erlebt sie in scheinbar harmlosen Situationen Panikmomente: "Wenn ich mit dem Zug fahre und der unvermittelt im Nirgendwo hält, kommt dieser Panik-Moment wieder hoch", schilderte die heute erfolgreiche Schlagersängerin, die für den Playboy die Hüllen fallen ließ. "Denn ich denke, dass gleich jemand reinkommt und rumballert." Auch wenn die gelernte Versicherungskauffrau mittlerweile auf den großen Bühnen steht und sogar Teil der kommenden DSDS-Jury ist, lässt sie das Ereignis nicht los.

Isi Glück, die als Schlagersängerin und 2017 als Entertainerin auf Malle mit Gute-Laune-Hits bekannt wurde, hat sich nach ihrem musikalischen Durchbruch längst in der Unterhaltungswelt etabliert. Ihre Fans kennen sie für ihre ausgelassene Art auf der Bühne, doch abseits des Rampenlichts hat die ehemalige Miss Germany von 2012 auch schwere Zeiten hinter sich. Dass sie ihre Erfahrungen nun teilt, zeigt eine neue Facette ihrer Persönlichkeit. Mit Offenheit und Mut spricht sie über ihre Ängste und macht deutlich, dass selbst hartnäckige Erinnerungen nicht daran hindern müssen, große Karriereziele zu erreichen. Am 7. November wird Isi Glück die Bühne der Dortmunder Westfalenhalle erobern – bei ihrem allerersten großen Solo-Konzert.

Instagram / isi_glueck Isi Glück, Ballerman-Star

RTL / Stefan Gregorowius Isi Glück, DSDS-Jurorin

