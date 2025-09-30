So viel Geld verdient Isi Glück pro Malle-Auftritt

Isabel Glück hat es geschafft: Die ehemalige Miss Germany, die 2012 zur schönsten Frau Deutschlands gekürt wurde, verdient sich mittlerweile ein Vermögen mit ihren Auftritten am Ballermann. In Locations wie dem traditionsreichen Megapark begeistert sie die Massen mit ihren Partyschlager-Hits und kassiert dabei hohe Summen. "Ich verdiene mein Geld hauptsächlich mit Auftritten. Das heißt, ich bin jede Woche unterwegs, sei es auf einem Schützenfest, auf einer Malle-Party oder auf Mallorca im Megapark", verriet sie in der NDR-Reportage "Isi Glück – Reich durch Ballermann-Musik".

Isi selbst zeigte sich beeindruckt über den Verlauf ihrer Karriere. Ursprünglich arbeitete sie als Sport- und Fitnesskauffrau und verdiente um die 3500 Euro brutto im Monat. Heute könne sie mit einem einzigen Auftritt ein Vielfaches davon verdienen. Ihr Manager und Schlagerkollege Matthias Distel alias Ikke Hüftgold (49) bestätigte den rasanten Anstieg ihres Marktwerts. Begonnen habe sie vor einigen Jahren mit einer Gage von etwa 2000 Euro, doch mittlerweile seien fünfstellige Summen für Auftritte der Künstlerin zur Normalität geworden. Nicht selten absolviert Isi fünf oder sechs Shows an einem Wochenende in Deutschland, nachdem sie zuvor zwei- bis dreimal pro Woche am Ballermann auftrat.

Dabei betonte die Sängerin, dass sie diesen Erfolg allein ihrer eigenen Intuition zu verdanken hat. "Keine reichen Eltern, kein Vitamin B", sagte sie stolz. Ihr Erfolg fußt auf harter Arbeit und beeindruckender Selbstvermarktung. Ihre heutigen Einnahmen zeigen deutlich, wie sehr sich die Schlagersängerin in der Branche etabliert hat. Neben ihren Solo-Projekten macht Isi auch gemeinsame Sache mit anderen Künstlern aus der Szene. Zusammen mit Pietro Lombardi (33) brachte sie kürzlich den Song "OMG (Ober Malle Geil)" heraus, der gezielt die Feierkultur des Ballermanns zelebriert.

ActionPress / Scharinger, Daniel Isi Glück, Sängerin

Getty Images Ikke Hüftgold, Schlagerstar

Instagram / isi_glueck Isi Glück und Pietro Lombardi, Juli 2025