Sean Bean als düsterer Sheriff: "Robin Hood" kehrt zurück

Sean Bean (66) ist als gefürchteter Sheriff von Nottingham zu sehen. Und zwar in der neuen Serie "Robin Hood", die am 02.11.25 weltweit bei MGM+ auf Prime Video startete. Die moderne Adaption des klassischen Abenteuers umfasst eine zehnteilige Staffel, die mit einer Doppelfolge beginnt und bis zum 28. Dezember wöchentlich veröffentlicht wird. Neben dem historischen Hintergrund der normannischen Eroberung Englands steht die spannende Liebesgeschichte zwischen Rob, einem sächsischen Förstersohn, und Marian, der Tochter eines normannischen Lords, im Mittelpunkt. Gemeinsam kämpfen sie gegen Ungerechtigkeit und Korruption. Sean Bean übernimmt die Rolle des legendären Antagonisten.

Die Neuauflage der berühmten Legende hebt sich bewusst von bisherigen Interpretationen ab, indem sie eine düstere und politisch aufgeladene Atmosphäre schafft. Showrunner John Glenn und Regisseur Jonathan English setzen auf historische Authentizität und psychologische Tiefe. Die Serie zeigt eine moralisch vielschichtige Welt, in der Gut und Böse weniger klar trennbar sind. Während Rob die Anführerschaft einer Rebellenbande übernimmt, nutzt Marian ihre Stellung als Spionin am Hof, um strategische Informationen zu sammeln. Kritiker loben insbesondere Sean Beans Darstellung des Sheriffs: Er wirkt strategisch klug, vielschichtig und weniger theatralisch als in früheren Versionen des Charakters. Weitere Hauptrollen werden gespielt von Lauren McQueen, Connie Nielsen und Newcomer Jack Patten.

Für Sean Bean markiert diese Serie eine weitere eindrucksvolle Rolle in seiner Karriere, die er mit Darstellungen in Produktionen wie Der Herr der Ringe und Game of Thrones geprägt hat. Als Sheriff von Nottingham bringt er die stoische Intensität ein, die schon seine Darstellung des Boromir auszeichnete. Trotz seiner Vorliebe für ernsthafte und oft düstere Rollen schätzt Bean das einfache Leben und seine Wurzeln in Sheffield, England. Er hat sich in Interviews häufig als bodenständiger Familienmensch gezeigt, der die Arbeit zwar liebt, aber immer wieder auch betont, wie wichtig ihm Ruhe abseits des Rampenlichts ist.

