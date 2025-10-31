Nach Krebskampf: Sean Beans Frau strahlt an seiner Seite

Ashley Moore hat sich in diesem Jahr wieder mehrmals im Rampenlicht gezeigt. Was aber nur wenige wissen: Die Ehefrau von Sean Bean teilte bereits vor vier Jahren Schwarzweißfotos aus dem Krankenhaus und schrieb, dass sie ihre Krebsbehandlung lange privat gehalten habe. In ihrem Post erklärte die 40-Jährige, seit 2020 krebsfrei zu sein – ein Detail, das vielen bis jetzt unbekannt war. "Viele Menschen kennen meinen Weg nicht. Aber ich bin so stolz, eine starke Frau zu sein und so starke Frauen an meiner Seite zu haben", schrieb Ashley auf Instagram. Erst vor wenigen Tagen zeigten sich beide in Los Angeles auf dem roten Teppich, wo der Schauspieler die Premiere seines neuen Projekts feierte.

Ashley verriet in den Kommentaren zu ihrem Beitrag: "Ich bin jetzt krebsfrei. Und ich liebe das Leben, und es lässt dich alles so viel mehr schätzen." Welche Krebsart sie durchstehen musste und wann genau die Diagnose erfolgte, behielt sie für sich. Der Zeitpunkt ihrer offenen Worte fällt mit einem seltenen gemeinsamen Auftritt zusammen: Sean spielt in einer neuen "Robin Hood"-Adaption den Sheriff von Nottingham, für deren Launch das Paar in Hollywood posierte. Der Brite trug einen tabakbraunen Anzug, Ashley erschien im schwarzen Hosenanzug mit weißem Hemd – ein eleganter Auftritt, der Ashleys Botschaft von Stärke und Zuversicht eindrucksvoll flankierte.

Kennengelernt haben sich Ashley und Sean, der mit Serien wie Game of Thrones und "Sharpe" sowie Filmen wie Der Herr der Ringe bekannt wurde, zufällig in einem Londoner Pub. "Ich hatte nicht vor, noch einmal zu heiraten, aber dann habe ich nicht damit gerechnet, jemanden wie Ashley zu treffen", sagte Sean einst der Daily Mail. Freunde beschreiben die beiden als innig und humorvoll, Ashley gilt im Umfeld als lebenslustig und erdverbunden. Bei ihrer Hochzeit in Dorset waren nur rund 40 Gäste dabei, darunter enge Wegbegleiter. Aus Seans Umfeld hieß es damals, er sei "noch nie so verliebt" gewesen – eine Nähe, die sich nun in Ashleys offenem Dank an die Menschen zeigt, die sie auf ihrem Weg getragen haben.

Getty Images Sean Bean und Ashley Moore, 2025

Getty Images Ashley Moore und Sean Bean, Oktober 2025

