Vanessa Hudgens zeigt Babybauch zu Halloween als Erdkugel

Schauspielerin Vanessa Hudgens (36), unter anderem bekannt aus High School Musical, hat an Halloween mit einem besonderen Look begeistert: Die Kalifornierin präsentierte am Wochenende auf Instagram stolz ihr "Mutter Erde"-Kostüm – samt nacktem, kunstvoll bemaltem Babybauch. Die Kontinente leuchten auf ihrer Haut, dazu kombiniert Vanessa eine kurze weiße Bluse, einen fließenden weißen Rock und einen Blumenkranz, der das Naturthema abrundet. Die werdende Mutter erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Cole Tucker (29) aktuell ihr zweites Kind.

Schon im Sommer hatten Vanessa und Cole ihre wachsende Familie online zum Thema gemacht. Im Juli verkündeten beide mit Aufnahmen aus einem Babybauch-Shooting die erneute Schwangerschaft, nur ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes. Vanessa kommentierte die Serie damals kurz und knackig: "Runde zwei!", zu lesen auf Instagram. Im September zeigte die Schauspielerin dann bei einer Hochzeit in Italien die elegante Abendversion ihres Babybauch-Stylings: ein braunes Neckholder-Paillettenkleid. Auf den Fotos posiert sie einmal mit Cole, einmal mit Braut Alison Ingelstrom, die liebevoll den Bauch berührt. "Magischste italienische Schloss-Hochzeit ever? Ich denke ja", schrieb Vanessa dazu.

Privat zeigt sich Vanessa oft naturverbunden und verspielt – genau diese Note greift ihr aktuelles Halloweenkostüm auch auf. Die Schauspielerin teilt gerne persönliche Momente aus dem Alltag mit ihren Followern, ob Urlaubsbilder, Lifestyle-Aufnahmen oder kleine Schnappschüsse mit Cole. Der Sportler begleitet sie regelmäßig zu Events und bleibt im Trubel ihres Alltags fest an ihrer Seite. Kennengelernt hatten sich die beiden 2020 in einer gemeinsamen Zoom-Meditationsgruppe, wie Vanessa 2021 gegenüber Entertainment Tonight erklärte. Am Valentinstag 2021 bestätigte sie die Beziehung öffentlich mit einem Kussfoto – natürlich auf Instagram.

vanessahudgens Vanessa Hudgens im Oktober 2025

vanessahudgens Vanessa Hudgens im Oktober 2025

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, März 2025