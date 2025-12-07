Die Liebesgeschichte von Vanessa Hudgens und Cole Tucker

Vanessa Hudgens (36) und Cole Tucker (29) haben mit ihrer Liebesgeschichte die Herzen vieler Fans erobert. Die Schauspielerin und der Baseballspieler lernten sich auf ungewöhnliche Weise in einer Zoom-Meditationsgruppe kennen und es funkte auf den ersten Blick. Im November 2020 wurden sie zum ersten Mal zusammen gesichtet, offiziell machten sie ihre Beziehung jedoch erst einige Monate später, passend zum Valentinstag 2021, auf Instagram öffentlich. Vanessa ließ schließlich keinen Zweifel daran, wie glücklich sie an der Seite von Cole ist und verriet, dass sie selbst den ersten Schritt gemacht hatte. Im Dezember 2023 krönte das Paar mit ihrer Hochzeit ihre Liebe.

Rückblickend hatte Vanessa einige Höhen und Tiefen in ihrem Liebesleben, bevor sie Cole begegnete. Ihre Beziehung zu Zac Efron (38), mit dem sie durch High School Musical berühmt wurde, hielt fünf Jahre, endete jedoch 2010. Danach folgte eine fast neunjährige Beziehung mit Austin Butler (34), die 2020 zu Ende ging. Mit Cole scheint Vanessa aber endgültig "den Richtigen" gefunden zu haben. Ihr "Hey, war schön dich kennenzulernen", das sie ihm einst über Social Media schickte, hat sich wahrhaftig gelohnt, so US Weekly. Für Vanessa und Cole scheint die Basis ihrer Verbindung perfekt zu passen.

Das Familienglück der beiden wurde zuletzt durch die Geburt ihres zweiten Kindes bereichert. Vanessa, die mit der Geburt ihres ersten Kindes schon viel über das Muttersein lernen konnte, lebt ihre neue Rolle mit Hingabe. Es bleibt abzuwarten, wie die frischgebackene zweifache Mutter und der Sportler diese spannende Phase meistern. Cole unterstützt sie dabei, so gut er kann, während sie ihr neues Kapitel als Familie schreiben. Vanessa zeigt sich immer wieder begeistert von ihrem Weg als Mutter und Ehefrau – eine Geschichte, die die Fans aufs Neue berührt.

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, November 2021

Instagram / vanessahudgens Cole Tucker und Vanessa Hudgens

Getty Images Vanessa Hudgens mit Cole Tucker, 2022