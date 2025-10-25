Zac Efron und Vanessa: Ihre Chemie am Set war perfekt

Vanessa Hudgens (36) hat in einem Podcast ungewöhnlich offen über ihre Erinnerungen an die Entstehung des Disney-Hits High School Musical gesprochen. In der neuesten Folge des Podcasts "Magical Rewind" erinnerte sich die Schauspielerin an den Castingprozess, der ihr schließlich die Rolle der Gabriella Montez einbrachte. Besonders angetan war Vanessa von ihrem Co-Star Zac Efron (38), mit dem sie schon früh beim Vorsprechen zusammengebracht wurde. "Ich wurde mit diesem Jungen zusammengetan, und ich dachte: 'Oh mein Gott, er ist so süß'", erzählte sie lachend. Für Vanessa, die sich zunächst wenig Hoffnung auf die Rolle gemacht hatte, war es ein besonderer Moment, als der Anruf zur endgültigen Zusage kam.

Im Podcast schilderte sie weiter, wie die Chemie zwischen ihr und Zac sofort spürbar war. "Die Chemie stimmte einfach", erzählte sie über die besondere Dynamik, die sich schon in den ersten Castingrunden zeigte. Dabei war Vanessa zunächst skeptisch, überhaupt an der Audition teilzunehmen, nachdem frühere Projekte gescheitert waren. Trotz ihrer Zweifel setzte sie sich gegen zahlreiche Bewerberinnen durch. An den entscheidenden Moment neben Zac kann sie sich heute kaum erinnern: "Alles war irgendwie ein einziges Durcheinander", so die 36-Jährige über die intensiven Tage, die ihr Leben für immer verändern sollten.

Die beiden waren nicht nur auf der Leinwand als Troy und Gabriella ein Traumpaar, sondern wurden schließlich auch in der Realität eines. Ihre Beziehung begann während der Dreharbeiten und hielt mehrere Jahre, was ihre Beliebtheit bei Millionen Fans weltweit steigerte. Vanessa, die ihre Leidenschaft für das Musical-Theater bereits in jungen Jahren entdeckte, erklärte außerdem, wie aufregend das Projekt für sie war. "Ich komme aus dem Musical-Theater, das ist bis heute dort, wo mein Herz ist", verriet sie. Die besondere Chemie zwischen Vanessa und Zac trug entscheidend dazu bei, dass "High School Musical" zum weltweiten Kultphänomen wurde.

Getty Images Das Teenie-Traumpaar Zac Efron und Vanessa Hudgens

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, US-Schauspielerin

Getty Images Vanessa Hudgens und Zac Efron, 2010