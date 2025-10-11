Im Crop-Top: Vanessa Hudgens zeigt ihren nackten Babybauch

Vanessa Hudgens (36) präsentierte stolz ihren Babybauch beim Brunch im Restaurant The Henry in Los Angeles. Die Schauspielerin trug auf Bildern, die TMZ vorliegen, ein bauchfreies Top, das den Blick auf ihren wachsenden Bauch freigab, und schien die familiäre Auszeit zu genießen. Mit dabei waren ihr Ehemann, der Ex-Baseballspieler Cole Tucker (29), und das einjährige gemeinsame Kind des Paares. Die Schwangerschaft der "High School Musical"-Darstellerin wirkt schon weit fortgeschritten, und es scheint, als könnte das zweite Kind des Paares bald zur Welt kommen.

Bereits im Juli hatte Vanessa ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht, damals schon mit sichtbarem Babybauch in einem Fotoshooting. Für das Paar ist es das zweite Kind, ihr erstes kam im Juli 2024 zur Welt. Obwohl der genaue Geburtstermin bisher nicht bekannt ist, lässt sich aus den aktuellen Bildern vermuten, dass es nicht mehr lange dauern wird. Vanessa und Cole, die sich 2020 kennengelernt hatten, sind seit Dezember 2023 verheiratet. Die romantische Hochzeit fand in Tulum, Mexiko, statt und war ein echtes Highlight für das Paar.

Die Schauspielerin sprach kürzlich offen darüber, wie herausfordernd es für sie ist, Mutterschaft und Alltag unter einen Hut zu bringen. Mit einem Kleinkind und einer weiteren Schwangerschaft parallel bleibt ihr offenbar kaum Zeit zum Durchatmen. Trotz der Herausforderungen scheint sie das Muttersein jedoch in vollen Zügen zu genießen und wirkt in ihrem familiären Umfeld glücklich und entspannt. Für Vanessa, die durch ihre Rolle in "High School Musical" berühmt wurde, hat damit ein neues Kapitel im Leben begonnen, das ihre Fans mit Begeisterung verfolgen.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, August 2025

Instagram / vanessahudgens Baseballspieler Cole Tucker und Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, US-Schauspielerin