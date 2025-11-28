Vanessa Hudgens heizt an Thanksgiving Gerüchte um Geburt an

Vanessa Hudgens (36) ist aktuell in freudiger Erwartung ihres zweiten Nachwuchses – oder ist der kleine Spross mittlerweile sogar schon auf der Welt? Das vermuten nun zumindest einige neugierige Fans, die den neuesten Instagram-Beitrag der Schauspielerin gesehen haben. Vanessa postete gestern anlässlich Thanksgiving ein Foto von sich und ein paar dankbare Worte auf der Plattform. "Wie ich mich fühle. Sehr dankbar. Sehr glücklich. Und (nicht abgebildet) sehr müde, lol. Frohes Thanksgiving euch allen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag voller Dankbarkeit", richtete sie sich an ihre Follower.

Auf dem dazu veröffentlichten Bild posiert die High School Musical-Berühmtheit bei Abendsonne in einem bodenlangen Sommerkleid am Strand und zeigt ihr fröhlichstes Grinsen in die Kamera. Von einem Schwangerschaftsbauch fehlt aber – anders als bei den bisher veröffentlichten Bildern – jede Spur. "Hat Vanessa bereits ihr zweites Baby zur Welt gebracht?" und "Wurde das Baby geboren?", häufen sich die Fragen der Fans in der Kommentarspalte.

Selbstverständlich kann Vanessa dieses Bild auch einfach gewählt haben, weil sie ihre empfundene Fröhlichkeit darauf bestens zum Ausdruck bringt. Allerdings sieht sie auf anderen kürzlich veröffentlichten Bildern – auf denen sie stolz ihren Babybauch präsentiert – ebenso glücklich aus. So postete sie beispielsweise an Halloween ein Foto von sich im Kostüm – die Sängerin ging dieses Jahr als Mutter Erde um die Häuser. Während ihr Bauch mit Farbe bemalt die Weltkugel darstellte, schmückte sie ihren Kopf mit Pflanzen und Blüten wie Eukalyptus und Rosen.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Thanksgiving 2025

vanessahudgens Vanessa Hudgens im Oktober 2025