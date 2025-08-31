Hochschwangere Vanessa Hudgens teilt Babybauch-Update

Vanessa Hudgens (36) und ihr Ehemann Cole Tucker (29) erwarten voller Vorfreude ihr zweites Kind. Auf Instagram teilte die Schauspielerin, die durch die High School Musical-Reihe bekannt wurde, beeindruckende Bilder ihres Babybauchs. Nachdem ihr erstes Kind im Juli 2024 das Licht der Welt erblickt hatte, soll das zweite Baby noch vor Ende des Sommers 2025 das Familienglück vervollständigen. Ihr Alltag als werdende Mutter ist dabei alles andere als langweilig – das beweist die strahlende Mama mit glamourösen Looks auf Social Media.

Die 34-Jährige begeistert ihre Fans mit stilvollen Schwangerschafts-Outfits – von sommerlichen Badeanzügen bis hin zu eleganter Abendgarderobe. Seit der Verkündung ihrer erneuten Schwangerschaft im Juli dieses Jahres dokumentiert Vanessa ihren wachsenden Babybauch leidenschaftlich auf Instagram. Neben ihren Mode-Looks gewährt sie auch ganz private Einblicke und teilt ihre Freude mit ihrer stetig wachsenden Fangemeinde. Vanessa und Cole Tucker, professioneller Baseballspieler, lernten sich 2020 während einer Zoom-Meditationssitzung kennen und gaben sich drei Jahre später in Tulum, Mexiko, das Ja-Wort.

Hinter den glamourösen Social-Media-Posts verbirgt sich eine rührende Liebesgeschichte. Nach ihrem Kennenlernen wurde Cole für Vanessa schnell zur großen Liebe, und der Schritt zur Familiengründung ließ nicht lange auf sich warten. Auch zu ihrem ersten Kind, dessen Name und Geschlecht sie bislang nicht öffentlich gemacht haben, gab Vanessa im vergangenen Jahr ein kleines Update: "Mama, Papa und Baby sind glücklich und gesund", verkündete sie nach der Geburt. Ihr heutiger Alltag mit bald zwei kleinen Kindern dürfte für die Schauspielerin und ihren sportlichen Ehemann zwar turbulent werden – doch die Vorfreude darauf ist ihr auf jedem Bild anzusehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens im Disneyland 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, US-Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, März 2025