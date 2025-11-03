"Verdammt gutes Team": Jimi Blue gratuliert Ex Yeliz zum 32.

Ein Lachen, strahlendes Familienglück und eine Botschaft, die hängen bleibt: Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (32) zeigten sich beim offiziellen Fototermin ihrer neuen Reality-Show "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" vertraut und gelöst, während Jimi die gemeinsame Tochter Snow (4) im Arm hielt. Am 3. November, dem Geburtstag der Influencerin, nutzte der Schauspieler eines der entstandenen Bilder, um seiner Ex öffentlich zu gratulieren – mit rührenden Worten. "Ich wollte dir heute einfach Danke sagen. Nicht nur für alles, was du für unsere Tochter tust, sondern auch dafür, dass du mir die Chance gegeben hast, wieder Teil davon zu sein", schrieb er auf Instagram.

Ferner wurde Jimi deutlich persönlicher: "Wir sind ein verdammt gutes Team und ich weiß zu schätzen, wie viel Herz und Stärke du jeden Tag zeigst und dass du mich trotz allem wieder an deiner Seite als Vater zulässt." Aber damit nicht genug, der Promi Big Brother-Gewinner setzte noch einen obendrauf und gab zu: "Das bedeutet mir mehr, als ich oft sage. Danke, dass du so bist, wie du bist." Das herzliche Posting untermalte der "Die Wilden Kerle"-Darsteller mit Ariel Bonillas Song "Happy Birthday, Princess".

Ab dem 2. Dezember läuft die neue Realityshow "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" auf Sky, WOW und Sky One. Schon der erste veröffentlichte Teaser macht deutlich, dass das neue Format einer wahren Gefühlsachterbahn gleicht. Die Zuschauer bekommen einen exklusiven Einblick in das emotionale Auf und Ab des ehemaligen Traumpaares, das nun als Patchwork-Familie mit Tochter Snow neue Wege geht. Drama, ehrliche Gespräche und emotionale Rückblicke auf ihre gemeinsame Vergangenheit sind inbegriffen.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

SKY Offizielles Foto zur Sky-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!".

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

