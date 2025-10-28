Teaser ist da: So explosiv wird Yeliz und Jimis Reality-Doku

Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) gewähren ab dem 2. Dezember private Einblicke in ihr turbulentes Familienleben. Die neue Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" läuft exklusiv auf Sky, WOW und Sky One und wird in vier wöchentlichen Episoden ausgestrahlt, wie das Presseportal berichtet. Im Fokus steht das Leben des einstigen Traumpaares, das gemeinsame Herausforderungen als Patchwork-Familie mit ihrer Tochter Snow meistert. Die Serie verspricht Drama, emotionale Momente und klare Worte, wie bereits der erste veröffentlichte Teaser zeigt. Neben Einblicken in den Alltag wird auch ihre Vergangenheit mit allen Höhen und Tiefen sowie ihre Pläne für die Zukunft beleuchtet.

Die Kameras begleiten Yeliz und Jimi auf ihrem Weg, sich nach ihrer schlagzeilenreichen Trennung neu zu arrangieren. Inmitten des Familienchaos und persönlicher Neuanfänge wird auch ein schwieriges Kapitel nicht ausgespart: die Verhaftung des 33-Jährigen in diesem Sommer. Die Serie lässt die Zuschauer nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die Annäherungsversuche der beiden miterleben. Die Produktion der Doku erfolgte durch B28 im Auftrag von Sky Deutschland.

Worauf die Fans in der Doku aber wohl nicht hoffen brauchen, ist ein Liebescomeback. Das stellte Yeliz bereits klar. In einer Fragerunde auf Instagram wurde sie vor Kurzem gefragt, ob sie und der Vater ihrer Tochter wieder ein Paar seien. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Nein". Damit zog die Reality-TV-Darstellerin nach den jüngsten Spekulationen, die unter anderem durch romantische Töne von Jimi bei Promi Big Brother ausgelöst wurden, einen klaren Schlussstrich.

Anzeige Anzeige

SKY Offizielles Foto zur Sky-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!".

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht bei "Promi Big Brother" 2025