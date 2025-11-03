Verrat durch Pinar? Chris Broy kommentiert den Promihof-Beef

Der Zoff auf dem Promihof nimmt kein Ende: In einer aktuellen Folge der Realityshow sorgte Chelsea Montgomery, besser bekannt als Muddern, für jede Menge Drama, als sie Pinar Sevim des Verrats an Chris Broy (36) beschuldigte. Doch was sagt Chris selbst dazu? Im Gespräch mit Promiflash stellt der Social-Media-Star klar: "Ich verstehe Muddern total. Bis Folge sechs dachte ich auch, Pinar hätte unseren Plan verraten – dabei war's Tim!" Auch wenn Chris zugibt, dass Pinar ihr eigenes Spiel gespielt habe, fühlt er sich von Tim weitaus mehr hintergangen.

Der 36-Jährige nimmt im Interview auch kein Blatt vor den Mund, als es um die sogenannte Paco-Allianz geht. Diese Gruppierung sorgte in der Show für Furore, doch Chris scheint wenig beeindruckt. Mit einem schmunzelnden Kommentar betont er: "Welche Allianz? Das waren am Ende drei Leute, die mehr Glück als Verstand hatten." Offenbar ist der Realitystar kein Fan von solchen Allianzen, wie er weiter ausführt: "Ich mag so ein Spiel eigentlich gar nicht, aber wenn sich jemand zu sicher fühlt – dann bringen wir ihn halt mal zum Schwitzen."

Die Eskalation zwischen Muddern und Pinar erreichte einen neuen Höhepunkt, als Muddern ihr im Streit unverblümt entgegenschleuderte: "Ich spucke auf solche Leute wie dich! Ekelhaft!" Sie nannte Pinar sogar mehrfach "31er" und legte damit noch eine Schippe drauf. Doch die Kampf der Realitystars-Bekanntheit verteidigte sich energisch gegen die Vorwürfe. "Ich weiß nicht, was mit Chelsea los ist, habe ich ihr irgendwas getan? Nein!" Emma Fernlund (24) und Paco Herb stärkten ihr öffentlich den Rücken und ermutigten sie, sich nicht unterkriegen zu lassen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Chris Broy, "Das Promihof"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Realitystar Pinar Sevim in "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Chelsea "Muddern" Montgomery in "Der Promihof"